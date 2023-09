¿Lo sabías? Este es el motivo por el que se regalan flores amarillas el 21 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Seguramente desde hace varios días entraste a redes sociales tales como Twitter, actualmente conocida simplemente como X o incluso TikTok y te encontraste con un video respecto a la presunta tradición de regalar flores amarillas el próximo 21 de septiembre. Si bien esta fecha no tiene nada que ver con la primavera, al menos en el hemisferio norte, a continuación te contamos el motivo por el cual muchas jóvenes esperan recibir tal esa flores como obsequio de parte de un ser querido, específicamente alguna pareja.

La mayoría de los usuarios en las citadas plataformas digitales, específicamente las mujeres esperan, a que el próximo jueves 21 de septiembre el novio o incluso alguna persona que muestre tener un interés de índole sentimental, llegue con la sorpresa de regalar un ramo de flores amarillas sin importar cual sea la especie de estas. Desde rosas hasta girasoles o incluso tulipanes se pueden obsequiar este día pues que la única condición es que tengan el mismo color que el Sol.

Cabe destacar que este 2023 las florerías y comerciantes enfocadas en la venta de estos artículos ornamentales a nivel nacional se vieron beneficiados el pasado 21 de marzo debido a que en dicha fecha también se volvió tendencia regalar flores amarillas, no solamente a la pareja sentimental, sino también a algún amigo en señal de manifestar afecto. Motivo se debe a que en dicha fecha daba por iniciada la primavera en el hemisferio norte, algo que sucederá el próximo 21 de septiembre pero en el hemisferio sur. Pese a ello, de nueva cuenta en países como México y algunos de Centroamérica, han pedido que también el 21 de septiembre se replique la acción aunque en este caso no le demos la bienvenida a dicha estación del año.

¡Ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría él a buscarla con sus flores amarillas!", dice una canción que acompaña los videos virales.

Los videos que se han vuelto tendencia en plataformas digitales incluyen la canción Flores Amarillas que se sabe, forma parte del soundtrack de la serie de Disney Channel llamada Floricienta, misma que tuvo un importante auge en Argentina y con ello se fue transmitiendo a diversos países de América Latina. En esta peculiar serie, la protagonista todo el tiempo demuestra su deseo de qué su enamorado la sorprenda con un ramo de flores de este color en señal de también estar enamorado de ella.

El motivo por el cual la protagonista de la serie hace referencia de las flores amarillas y no a ninguna de otro color, es porque hace referencia a que por fin se deja atrás un periodo de clima frío y con ello empieza la temporada cálida que viene acompañada de diversos colores. De una manera más romántica, internautas también han señalado que este color representa la abundancia y el motivo de obsequiarlas es como una forma de no solamente demostrar afecto, sino también desear que la otra persona tenga un buen comienzo en diversos aspectos.

Para no dejar a nadie excluido de esta tendencia que ha cobrado relevancia especialmente en este 2023, se ha sugerido que el día 24 del mismo mes se obsequie un ramo de flores amarillas a la persona que tiene el rol de la mejor amiga o incluso mejor amigo, como una forma de no solamente hacerlo exclusivo de las parejas. Cabe destacar que tanto el 21 de marzo como el 21 de septiembre no son fechas oficiales para hacer este peculiar obsequio que va más bien a una a dos al proyecto de Disney Channel que previamente te mencionamos.

