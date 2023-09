Lupillo Rivera recibe burlas por su romance con Belinda en pleno concierto en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el año 2019, Lupillo Rivera y Belinda aparecieron juntos en el reality show de TV Azteca, La Voz, donde ambos fungieron como coaches; sin embargo, poco se hablaría sobre su desempeño dentro del programa de telerrealidad, ya que, toda la atención se la llevaron los rumores de un romance entre el cantante de De qué me presumes y la intérprete de Amor a primera vista.

Aunque en aquel momento se supo muy poco de su amorío, todo explotó un día en el que Chisme No Like realizó una investigación que confirmaba la relación entre ambos artistas, la cual habría comenzado desde el 27 de marzo del 2019 hasta el 27 de agosto del mismo año, siendo que únicamente estuvieron juntos un lapso de 5 meses, aunque esto no impidió que el impacto mediático fuera menor.

De hecho fue en el mismo programa de YouTube, donde Lupillo reveló que Belinda había dejado una huella sumamente importante para él, declarando que nunca había amado a una mujer en su vida y aseguró que por ella, él habría sido capaz de hacer cualquier cosa. Asimismo, Rivera relató que lo tenía despreocupado si dichas afirmaciones provocaban la molestia de la cantante de Ángel, ya que, ella siempre ha procurado ser discreta con su vida personal.

Músicos se Lupillo Rivera se burlan del cantante por su amorío con Belinda

El tiempo pasó y Belinda inició un tórrido romance con Christian Nodal, con quien incluso estuvo a punto de llegar al altar, pero las cosas cambiaron de un momento para otro y ambos cancelaron su compromiso; mientras que Lupillo contrajo nupcias con Giselle Soto, el 15 de junio del 2021, con quien continuó hasta el mes de mayo del presente año. Lo que de alguna manera demuestra que ambos continuaron con su vida.

Pese a todo lo relatado anteriormente, todo parece indicar que la sombra de Belinda no se apartará de Lupillo Rivera, hecho que quedó en claro la noche del pasado 15 de septiembre, en Tlalnepantla, Ciudad de México, sitio al que el cantante de Sufriendo a solas y Yo te extrañaré se presentó a dar un concierto en conmemoración del Día de la Independencia, ¿la razón? sus músicos le habrían hecho bromas al famoso sobre su romance con la actriz de Bienvenidos al Edén.

Este hecho fue retomado durante la tarde de este miércoles, 20 de septiembre, por el programa de entrevistas, Ventaneando, donde si bien, no se alcanza a escuchar del todo lo que los trabajadores le dijeron a Lupillo, sí se aprecia cuando éste comienza a reírse mientras agacha la mirada. Finalmente, el famoso continuó con su show y hasta ofrendó un pequeño homenaje a su hermana, a quien le gritó: "¡Jenni, mira el pin... des... que dejaste!".

Fuentes: Tribuna