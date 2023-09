María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' hace desgarradora confesión sobre su esposo

Ciudad de México.- Esta tarde del miércoles, 20 de septiembre, la querida actriz y comediante, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como 'La Chilindrina' reveló en exclusiva para las cámaras del programa de espectáculos de TV Azteca, que aún mantenía comunicación con su difunto esposo, Gabriel Fernández, quien perdió la vida precisamente el 15 de septiembre del 2019 a causa de una neumonía.

Como algunos ya sabrán, fue durante las vísperas del Día de la Independencia que el nombre de 'La Chilindrina' se volvió viral después de que, en las redes sociales, declararan que la comediante del Chavo del 8 había perdido la vida, cosa que, inicialmente, fue tomada con humor por la querida actriz de El amor de María Isabel, pero después confirmó que se trataba de algo triste para ella porque esto ocurrió en cuarto aniversario de muerte de su esposo.

Esto dio paso a que la entrevista se dirigiera precisamente al tema de Don Gabriel Fernández, momento en el que María Antonieta reveló que lo extrañaba demasiado, aunque también hizo una revelación con la que consiguió estremecer a sus miles de fanáticos y es que, pese a que su esposo ya lleva casi un lustro de haber perdido la vida, ella afirma continuar comunicándose con él, pero... ¿de qué manera?

Según las declaraciones de María Antonieta, ella sueña cada noche con su difunto marido, lo que de alguna manera le da la tranquilidad de saber que él se encuentra bien. A diferencia de lo dicho por Maribel Guardia, que aseguró que vio a su fallecido hijo, Julián Figuera, en algo parecido al cielo, 'La Chilindrina' declaró que había visto a su marido en situaciones cotidianas: "Yo sé que él está bien, ya sé que él a diario se comunica conmigo por sueños. Osea dicen que uno no debe soñar a su gente que se le ha ido, pero yo lo sueño todos los días, pero lo sueño padre, viajando, trabajando como si fuera la vida real."

Asimismo, la histrionista dejó en claro que aun con el pasar de los años no ha dejado de extrañarlo, ya que, él siempre se encontraba a su lado, aunque esto lo dijo con su más puro sentido del humor, relatando que solo necesitaba estirar su mano para sentir su "manopla", esto es debido a que su marido tenía unas manos muy grandes y "gordas", según lo descrito por la propia comediante.

"Sí la verdad es que sí, lo extraño muchisisimo, pero estoy tan acostumbrada a mi bulto que siempre tenía junto a que nada más estiraba la mano y él me ponía su manopla, porque no era mano, era una manopla, tenía las manos muy gordas. Entonces es lo que extraño más que todo, pero yo siempre me pongo su loción y siempre estoy oliendo a él."