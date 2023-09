Mayela dice que Luis Enrique es "drogadicto y alcohólico" tras amenazas de quitarle su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muy polémica microempresaria, Mayela Laguna, una vez más acaba de salir en contra de su expareja, el productor musical, Luis Enrique Guzmán, destacando que ya no iba a callar más y lo hundiría, así que afirmó de forma contundente que es "un drogadicto y alcohólico", y que no se quedaría de manos cruzadas después de que este la amenazara con quitarle a su hijo, el pequeño Apolo, al cual desconoció hace poco.

Como se sabe, el hijo de Silvia Pinal afirma que se hizo una prueba de paternidad con el menor y salió negativa, por lo que buscaría anularla, sin embargo, en una entrevista con el Chismorreo, declaró que busca la custodia pues: "Ya con el antecedente de que es (Mayela) una adicta al cristal y a la cocaína y a la chin..., pues obviamente su capacidad como madre está en cuestión, y no nada más quiero ganarle el juicio (de la no paternidad), sino quitarle la custodia del niño. Si todo el chiste de este juzgado es el bienestar del niño, lo más lejos que esté de ella, mejor".

Pero eso no fue todo, pues al hablar si estaba verdaderamente seguro que no era su hijo, este detalló aspectos físicos del niño que lo hacen asegurar que no lo es, expresando que: "No es igualito a mí, tiene el pelo chino, la cabeza grande y redonda, tiene las orejas grandotas, tiene la barba partida, no tiene la nariz aguileña, la forma y el contorno de sus facciones no tienen que ver ni conmigo ni con ella, son más del papá biológico que de nadie".

Motivo por el que este miércoles 20 de septiembre Mayela ha decido romper el silencio y en entrevista con Sale el Sol respondió contundentemente que: "Los problemas de adicción que tuve fue un par de meses, cuando me quitaron a mi hijo. Ahorita estoy en recuperación total, ni siquiera puedo decirle ahorita al señor Luis Enrique Guzmán que se vaya a hacer ahorita mismo un antidopping porque no tiene los pantalones para hacerse una prueba legítima de ADN con su hijo".

Tras esto, reto a Luis Enrique en vivo del matutino de Imagen TV a realizarse una prueba juntos para exponer quién era y quién no el adicto, siendo muy clara al señalar que: "Sí es drogadicto, nunca lo había dicho porque yo no me meto en esas cuestiones, yo sí tengo valores, tengo corazón. Esa familia no la tiene, ahora sí ya no me importa", afirmando que ahora habían llegado a su límite y no se quedaría quieta viendo como humillan a su hijo.

Laguna expresó que no va a permitir que dañen a su retoño, señalando que: "Se está metiendo con mi hijo, el hecho de que Alejandra Guzmán siga hablando de él, no entienden... el primer punto es que le hicieron negándolo nacionalmente. Con una prueba patitito, que mi ginecólogo dice que solo gente ignorante cree en ellas", destacando que todo lo que haces "es puro ego, puro ego de la familia" y que su hijo es igual a las hijas mayores de esta.

Ante este hecho mencionó que: "Ya estoy harta, no sólo es drogadicto es alcohólico, es alcohólico cien por ciento, no deja de tomar un solo día en su vida. Una de las razones por las que me separé de él, la primera vez, es porque estaba con mi hijo todos los días borracho, porque mi hijo aprendió a decir chela antes que mamá", agregando que ya era momento de defenderse a sus difamaciones.

Cuando le cuestionaron respecto al odio que le ha agarrado la familia en el último año, Laguna confesó que podría ser por que sabe muchas cosas muy fuertes y graves de todos por los años que pasó con ellos, pero que es algo que no dirá aunque Alejandra le diga extorsionadora, destacando que no lo es y por eso jamás lo hará, jamás hablará, pero que a ciencia cierta no sabe el por qué del odio, menos cuando ella cuidó a la intérprete de Reina de Corazones, y ella antes fue buena cuñada, aún con sus peleas siempre se apoyaron.

