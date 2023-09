"Me vale ver...": Wendy Guevara se le va a la yugular a Gustavo Adolfo por "viejo loco"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, está dando mucho de que hablar por un nuevo pleito, pues se le acaba de ir a la yugular al famoso y polémico presentador, Gustavo Adolfo Infante, tachándolo de ser un "viejo loco" y que le "vale ver..." lo que diga porque no es su dueño, tras un comentario que le hizo en vivo de Sale el Sol hace un par de días.

Como se sabe, Guevara se ha visto envuelta en varias polémicas últimamente, en la que se ha visto en medio dimes y diretes con celebridades que han criticado su manera de ser y que la tachan de ser "corriente", como Libertad Palomo, quién en una entrevista señaló que no sabía que era La Casa de los Famosos México, asegurando que: "A mí háblame de actores y te puedo contar anécdotas preciosas de actores, a mí la gente corriente, vulgar, que no pertenece a mi medio no me interesa. Esas personas no pertenecen a mi gremio".

Ante este hecho, la famosa integrante de 'Las Perdidas' no dudo en salir a responderle, señalando que se le hacía raro que "la señora dice que no me conoce y ahí se la pasa hablando de mí, que me victimizó, todo sabe de mi", expresando que le enviaba bendiciones y que le importaba poco lo que dijera, pues ni sabía quién era y lo único que hacía era darle publicidad gratis, que la conocieran más.

Wendy contra Libertad Palomo. Internet

Por ese motivo, en el matutino de Imagen TV, Gustavo criticó fuertemente las actitudes de Guevara, señalando que debía de entrar a Google y buscar a Libertad, quién era y todo lo que había logrado, criticando así su falta de estudios, por lo que recientemente a través de Twitter se ha difundido la muy contundente respuesta de la influencer, ya que le dijo a Infante que no era quién para mandarla.

Con su clásico vocabulario, Wendy expresó que le valía "tres hectáreas de ver....", expresando que: "Vi que el señor Gustavo Adolfo Infante dijo que me meta a googlear quién es la señora, ¿y por qué chin…, por qué tú dices, tengo que conocer a quién tu quieras? y tengo que hincarme y ponerme a sus pies ¿por qué tu dices?, ubícate papacito, ubícate a mi tu no me vas a venir a mandar", declarando que no se metiera en lo que no le incumbe.

Pero eso no fue todo, pues señaló que: "Esta cabr... que no estudia, esta cabr... que es la corriente y todo, les da de tragar por que se la pasan hablando de una, no hablen de gente corriente como yo en sus programas…tu no vas a mandar en mi vida, señor loco, de verdad, señor loco, ¿por qué? por que tu dices, ¡ay pobrecito!", agregando que era un "doble cara" pues dentro del reality proveniente de Telemundo proclamó apoyarla.

Fuente: Tribuna del Yaqui