¿Molesta con Aracely Arámbula? Michelle Salas respondería a ataques en contra Luis Miguel

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida modelo, Michelle Salas, aparentemente no estaría de acuerdo con declaraciones reciente de la reconocida actriz y querida presentadora de TV, Aracely Arámbula, ya que se ha especulado que mediante sus redes sociales habría respondido a los ataques que ha lanzado en contra de su padre, Luis Miguel, en los últimos días, ¿acaso está molesta con la actriz de Alborada?

Como se sabe Aracely hace un par de días que llamó "deudor" al intérprete de Suave, lo acusó de ser un padre ausente para sus dos hijos, agregando que estos se sienten muy tristes de verlo hacerse cargo de las hijas de su actual pareja, además de señalar que ella no justificaba la carrera de su expareja para no estar en la vida de Miguel y Daniel, que son suyos, haciendo referencia a que ha sido visto muy pendiente de sus hijastras.

Tras esto expresó que no han sido invitados a sus conciertos y que a ella no le interesa y no quiere verle la cara porque le cae mal, solo desea que forme vínculos con sus retoños, señalando que: "Yo soy una persona pro-familia, que todo el mundo esté en armonía, que todo mundo estemos bien. Ojalá que Michelle y Alejandro, así como yo abogué por ellos, ojalá que ahora aboguen por Miguel y Daniel".

Dichas declaraciones despertaron muchas reacciones, como en la presentadora, Myrka Dellanos, la cual aprovechó el debate en el programa La Mesa Caliente para externar su respaldo al intérprete de éxitos como Ahora te Puedes Marchar y La Incondicional, señalando: "Siempre hay dos caras de la moneda, recordemos eso. Yo me imagino que tú como psicoterapeuta sabes que siempre hay una persona que plantea una parte de la historia y hay la otra parte de la historia y ni Luis Miguel ni Paloma han hablado".

Y tal parece que una de estas fue la hija de 'El Sol de México' con Stephanie Salas, pues en el programa Sale el Sol mencionaron que no era causalidad que después de que saliera a la luz la mencionada entrevista, la joven modelo apareciera en sus redes sociales compartiendo imágenes de su tiempo en Las Vegas, tras presentarse en el concierto de su padre, afirmando que podría ser un mensaje para 'La Chule'.

Esto pues además de que ella es muy reservada en cuestiones que hace por diversión no suele exhibirlo y solamente usa su cuenta de Instagram para temas laborales, también en esa serie de fotografías compartió el mensaje de que estaba más feliz que nunca y viviendo uno de sus mejores momentos, aunque en ningún momento hizo mención a la expresentadora de MasterChef México ni sus comentarios sobre que ella debía abogar por sus hermanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui