Nicola Porcella defiende a Wendy Guevara en polémica con Libertad Palomo: "Ella es real"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y querido deportista de origen peruano, Nicola Porcella, recientemente fue captado por la prensa y cuestionado por la fuerte polémica que se ha vivido en los últimos días entre su gran amiga y querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, y la actriz transgénero, Libertad Palomo, dónde sin dudarlo defendió la postura de la futura actriz, declarando que "ella es real" sin fingir nada.

Cómo se sabe, en los últimos días la famosa exintegrante de La Casa de los Famosos México se ha visto envuelta en un sin fin de polémicas y escándalos con diferentes artistas del medio del espectáculo, como Palomo, que es una reconocida actriz y escritora transgénero que se ha enfocado en buscar el respeto, la igualdad y justicia para la comunidad LGBTQ+, por lo que ahora que a Guevara se le toma como un referente salió a dar su opinión al respecto.

Pero lejos de ser un mensaje de apoyo a la reconocida influencer y buscar el trabajar juntas como mujeres transgéneros, fue una dura crítica en la que señaló que era una "naca" que solo "se hace la víctima" y pidió que no le preguntaran por ella sino que: "A mí háblame de actores y te puedo contar anécdotas preciosas de actores, a mí la gente corriente, vulgar, que no pertenece a mi medio no me interesa. Esas personas no pertenecen a mi gremio".

Wendy y Guevara se han enfrentado en redes. Internet

Ante este hecho, los millones de fans de la integrante del trío 'Las Perdidas', popular en TikTok y páginas de contenido, emplearon las redes sociales para salir en su defensa y arremeter en contra de Libertad, incluso varios además de insultar la y afirmar que estaba pasada de moda, no duraron en amenazarla de muerte y advertirle que su hablaba mal de nueva cuenta de Wendy iban a hacerla sufrir, por lo que Palomo salió a expresar su preocupación.

Y ahora, el famoso exintegrante de Guerreros 2020 se vio involucrado en estos ataques, dado a que le cuestionaron sobre que pensaba de lo dicho por Libertad en contra de Wendy y la respuesta de su amiga, a lo que él también actor expresó que siente un gran respeto por la actriz y ha visto un poco de su gran trayectoria y labor social a favor de la comunidad, pero que de cierta forma su comentario estaba fuera de lugar, pues Guevara nunca quiso ser un referente.

Nicola, que aparentemente será presentador del programa Hoy, siendo muy político expresó que no está a favor de una o de otra, sino que cada una busca algo diferente y ahí se da pie a malla entendidos, afirmando que a Wendy la admira porque "ella es real" y se muestra simplemente como Wendy Guevara, y no como una mujer transgénero que quiera ser una inspiración, que eso lo logra al ser tal cual es sin filtros ni mentiras, negándose a opinar de Libertad, pues señala que no conoce toda su historia y la respeta.

Fuente: Tribuna del Yaqui