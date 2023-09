Comparta este artículo

Ciudad de México.- Peso Pluma se convirtió en noticia durante la jornada de este miércoles, 20 de septiembre, cuando trascendió que, tanto él como su equipo de producción, habían decidido cancelar su concierto en Tijuana, después de que el cantante de éxitos como Ella Baila Sola, recibiera constantes amenazas del supuesto crimen organizado, en las que le advertían que le ocurriría algo malo en caso de continuar con la idea de dar su espectáculo en el estado fronterizo.

Es en medio de todo esto que una nueva polémica le cayó al intérprete de Lagunas y La bebe, pues según un rumor de redes sociales, que terminó por potencializarse en TikTok y otras plataformas, el icónico cantante de los Corridos Tumbados Bélicos sería hijo de la protagonista de grandes telenovelas como Amor Real y Quinceañera, Adela Noriega y del controversial expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Según algunos informes, todo comenzó cuando se filtró una fotografía de Adela junto a un niño pequeño y el propio Carlos; en la imagen se puede apreciar que la histrionista es sumamente joven y el trío parece lucir bastante contento; poco después, surgieron algunas personas que aseguraban que el menor era, en realidad, Hassam Emilio Kabande Laija, quien en realidad se llamaría Hassam Emilio Gortari Noriega.

Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari serían padres de Peso Pluma y esta foto lo demostraría, según usuarios de TikTok

De acuerdo con datos de un video de TikTok, Peso Pluma es consciente de quiénes son sus padres, pero prefirió no mencionar nada al respecto al comienzo de su carrera, puesto quería triunfar por sus propios medios, sin el estigma de que era un "junior". Según el mencionado video, el cantante fue dado en adopción a una pareja de Guadalajara, a quienes ve como sus verdaderos padres; sin embargo, sí mantiene contacto con Adela y Carlos, especialmente con éste último, pues sería quien le financió su carrera.

Aunque el clip no muestra en ningún momento el instante en que Peso Pluma reveló semejante bomba, sí se le cita, diciendo que sus padres biológicos son muy "poderosos" y creyó que no podría sobresalir por sus propios medios si era honesto con el público y revelaba que la actriz de El manantial y el controversial político del Partido Revolucionario Industrial eran sus progenitores: "Si no revelé nada al principio de mi carrera, era porque no quería que pensaran que soy un junior que tiene todo comprado por sus padres."

Cabe señalar que esta noticia no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados (especialmente por Adela Noriega, quien como ya es bien sabido, desde el año 2008 optó por apartarse completamente del foco público), por lo que es importante que se tome esta noticia como un rumor más que rodea a los orígenes de Hassam, quien supuestamente también podría ser hijo de Valentín Elizalde.

