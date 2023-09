Tras presumir nuevo novio, esposa de Pablo Lyle da impactantes declaraciones sobre su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado en shock a todo el mundo del espectáculo al presumir a su nuevo novio, la reconocida aún esposa de Pablo Lyle, el querido actor de novelas condenado a prisión por homicidio involuntario, Ana Araujo, acaba de dar unas impactantes declaraciones con respecto a su vida amorosa ahora que estaba en medio de constantes ataques y criticar por este hecho.

Como se sabe, lamentablemente el actor de Una Familia Con Suerte fue sentenciado a cinco años de prisión y otros ocho de libertad condicional el pasado viernes 3 de febrero del año en curso en la corte de Miami por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, el cual falleció en el hospital tras recibir un golpe por parte de Pablo durante una discusión vial que se salió de control ante la ira de ambas partes.

Pero el pasado martes 12 de septiembre, Araujo dejó completamente impactados a sus seguidores cuando confirmó en su cuenta de Instagram que sale con el fotógrafo y estilista Marco Lavin, al compartir una fotografía en la que estaba muy feliz y abrazada a este, incluso no se resistió y le estaba dando un beso a este hombre, mientras que Lyle se encuentra tras las rejas cumpliendo su condena, motivo por lo que fue sumamente criticada en las redes sociales.

Ana y Pablo. Internet

Ante este hecho, la madre de los hijos del actor de Televisa de igual forma empleó sus redes sociales para dar una contundente respuesta a las criticas, señalando que: "Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de cómo tú lo conoces. Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tú corazón añora, pero no te atreves. Qué fácil es evadir tu dolor, solo basta apuntar al otro para distraer tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas gritando por tu atención pero, simplemente no te atreves a repararlas porque duele".

Y ahora, una vez más a través de la red social, Araujo ha decidido compartir un par de reflexiones ante los constantes ataques que sigue recibiendo al ser acusada de abandonar a Pablo mientras que se encuentra en la cárcel a la espera de que cinco años pasen volando para poder salir, expresando que no le preocupaba lo que digan de ella, debido a que: "Tu percepción de mí es un reflejo de ti. Mi reacción a ti es responsabilidad en mí".

Finalmente, dejó en claro que hay muchas maneras de expresar desacuerdos entre varias personas con la toma de decisiones de otra, señalando que: "La inteligencia se manifiesta a través del diálogo, seamos compasivos", mostrando de esta manera que no piensa quedarse callada mientras que la están juzgando, señalando e insultando por continuar con su vida tras varios años enfocándose únicamente en Pablo y sus hijos.

Ana y su primera reflexión. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui