Wendy Guevara explota contra las fans de Nicola Porcella que los quieren separar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su exitoso paso por La Casa de los Famosos México, los concursantes han tratado de aprovecha la popularidad que alcanzaron y se han dedicado a crear nuevos proyectos, pero al parecer el público ya no está tan feliz con 'Wencola', el shippeo que armaron entre Wendy Guevara y Nicola Porcella, a quienes muchos querían ver juntos como pareja.

Aunque ellos siempre fueron claros con que su relación es únicamente amistosa, tanto sus representantes como algunos productores decidieron aprovechar el furor que causaron juntos, así que los volvieron a juntar para otros trabajos, así que en algunos shows que están ofreciendo en centros nocturnos coinciden, pero eso ya no le está gustando a las fans del peruano.

Te podría interesar Wendy Guevara ¡Que siempre no! Wendy Guevara revela que rechazó la telenovela de Juan Osorio

Debido al gran éxito que está teniendo Nicola, algunas de sus seguidoras creen que es momento de que lo dejen de vincular con la chica de 'Las Perdidas', así que en redes sociales han pedido que permitan que trabajen de manera independiente, aunque no todos han sido amables en la forma de expresarlo, lo cual hizo explotar a Guevara y no se guardó nada a la hora de responderles.

Fue en una de sus recientes transmisiones, donde la rubia dejó en claro que no va dejar de estar con su compañero del 'Team Infierno': "Nico es mi amigo, lo quiero mucho y me llevo fuerte con él, pero yo lo ayudo en cosas y nos damos consejos", explicó la famosa y dijo que aunque no quieran seguirán compartiendo show, pues su mánager fue el que le facilitó muchas de sus fechas.

Wendy Guevara no piensa dejar su amistad con Nicola Porcella / Especial

Wendy Guevara pidió que dejen de querer mandar en la vida del actor, quien asegura se encuentra muy presionado con sus compromisos como para todavía lidiar con peleas entre fandoms: "En lugar de decir tantas estupideces, deberían de agradecer que tenemos mucho trabajo y si lo quieren tanto y lo respetan, es mejor que digan que no importa con quién trabaje", comentó molesta.

Por su parte, Nicola Porcella también ha destacado la estrecha relación que tiene con la leonesa, por lo que lamenta que quieran distanciarlos. Además, cabe mencionar que tienen muchos planes juntos, pues apenes el llamado 'Novio de México' grabó una intervención para Perdida pero Famosa, el reality de Guevara y pronto se encontraran en la nueva producción de Juan Osorio, así que aunque comiencen a surgir detractores tendrán que soportar verlos unidos.

Fuente: Tribuna