Afamado influencer entrevista a Yahritza y su Esencia y se burla de ellos en su cara

Ciudad de México.- El pasado mes de agosto, Yahritza y su Esencia comenzaron a ser blanco de críticas luego de que se viralizara una entrevista en la que mencionan que prefieren el sazón de su natal Washington, al de México, así como también relataron que la capital del país les parecía ruidosa en comparación al lugar en el que viven. Hasta el momento en el que esta nota fue escrita, varias celebridades y personas relacionadas al medio artístico continúan debatiéndose sobre si la gente reaccionó demás a las respuestas de los famosos.

Por su parte, Yahritza y sus hermanos, Mando y 'El Jairo' ya se disculparon en incontables ocasiones, ya sea por un video que publicaron en su cuanta de TikTok o en conciertos como el que se celebró en Monterrey días atrás, donde volvieron a pedir perdón al público mexicano. Asimismo, hace dos días, el canal de YouTube, Doble G ,compartió una entrevista de 30 minutos en la que entrevistaron al trío de intérpretes, en la que la audiencia notó que el youtuber se estaba 'burlando' de los cantantes de Frágil.

Todo ocurrió durante la entrevista, cuando Gusgri, estaba cuestionando a Yahritza y a sus hermanos si eran conscientes de que el público solía burlarse de ellos, a lo que los cantantes respondieron que sí, incluso relataron que ya les habían dedicado cinco cumbias, como la del Chicken Nuggets, entre otras; lo que provocó que el influencer comenzara a reírse de lo que los jóvenes contaban.

Aunque en la sección de comentarios hubo personas que acusaron al influencer de reírse "machin" durante la entrevista, la realidad es que ni Yahritza ni sus hermanos tomaron a mal la reacción del entrevistador, puesto ellos mismos también se estaban riendo por las acciones que el público había llegado a tener en contra del trío de interpretes, como apodar a uno de ellos 'Tizoc', entre muchas otras cosas.

"Nomas le di 'like' porque Gusgri nos hizo el favor de preguntarle que si no le molesta que le digan 'Tizoc'", Ahora sí se que le Gusgri se ganó un Oscar por no reírse en esta entrevista", "Gusgri pellizcándose para no reírse de más en la entrevista. Lo bueno es que en mi casa sí pude reírme a gusto", fueron algunos de los comentarios de los fans.