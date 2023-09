Anel Noreña advierte que podría dejar fuera de su herencia a Marysol Sosa si no la perdona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La familia de José José sigue en medio de la polémica por el pleito entre Marysol Sosa y Anel Noreña, quien aprovechó su reciente intervención en el programa Hoy para lanzarle una fuerte advertencia, pues quiere a toda costa que se dé una reconciliación después de todo el escándalo que se generó luego de que acusara a su yerno, Xavier Orozco, de haberla agredido.

Cabe mencionar que esta ruptura familiar se dio desde hace algún tiempo por algunas discrepancias ya que al parecer la viuda de 'El Príncipe de la Canción' no está muy feliz con el matrimonio de su hija, pero Marysol fue contundente al decir que su única familia es su esposo y sus hijos, por lo que en respuesta Noreña decidió quitarle el permiso para utilizar el nombre de José José para sus proyectos, así que ahora debe de pagarle los derechos de autor.

Aunque tuvieron una reunión para tratar de arreglar sus diferencias, las cosas se salieron de control y entre gritos no pudieron llegar a nada, al contrario la exmodelo se dijo ofendida ante los medios y los acusó de haberla maltratado, algo que Mary negó rotundamente. Además, indicó que no está dispuesta a que se metan en su relación, aunque no descartó que en algún momento vuelva a tener una buena relación con su madre y su hermano.

Anel Noreña quiere volver a convivir con sus nietos | Imagen Especial

La matriarca de los Sosa recordó las palabras de José Joel y lamentó la situación que atraviesan como familia: "Mary no se pudo despedir de su papá, yo no sé cuánto dure o no dure, pero también sería una tragedia que tú y yo estuviéramos separadas, siendo que eres mi hija mujer, pero hoy fuiste muy clara. Nos mensajeamos, me dice 'mamá tú mentiste y difamaste'", platicó.

De igual forma, Anel Noreña hizo hincapié en que después de año y medio espera que las cosas mejoren, por lo que se encuentra en la mejor disposición, aunque su hija no ha atendido su llamado: "Veinte veces le he pedido perdón, delante de las cámaras, delante de todo mundo, mi vida, la verdad tienen el corazón ustedes muy endurecido contra mí, no sé por qué", se cuestionó.

Sin embargo, la heredera universal del intérprete de El Triste fue contundente, pues dejó en claro que si las cosas no se solucionan Marysol quedaría fuera de su herencia y todo quedaría a manos de José Joel: "Yo tengo dos hijos, pero si la una no existe, y el otro sí, pues ¿a quién le voy a dejar todo?", dejó abierta la pregunta.

Finalmente, Anel destacó que Pepe no pretende quedarse con todo: "Tengo dos hijos y con mucho gusto lo reparto, pero si la una no existe y el otro sí, pues es de sentido común", aseveró y nuevamente insistió en que desea una tregua, pero hasta el momento de la publicación de esta nota Marysol Sosa no ha reaccionado.

Fuente: Tribuna