Cristian Castro da desgarradora declaración acerca de su querida madre, Verónica Castro

Buenos Aires, Argentina.- Hace muchos años, Cristian Castro era conocido por la audiencia como el 'Gallito Feliz' esto gracias a una canción homónima que el intérprete cantaba cuando era un niño pequeño y que, cuando creció, relanzó, obteniendo así un éxito rotundo; sin embargo, todo indicaría que el famoso dejó de lado aquel tiempo de alegría para pasar a coronarse como "el hombre más triste de Buenos Aires".

Resulta ser que, en días recientes, el cantante de éxitos como Azul y Yo Quería acudió como invitado al programa Noche al Dente, donde hizo diversas confesiones acerca de su vida privada, entre ellas llamó la atención una que hizo con respecto a su querida madre, la gran actriz y conductora, Verónica Castro, así como también incluyó a sus tres hijos: Mikhail Zaratrustra y Simone Candy, a quienes concibió con Valeria Liberman; y Rafaela Castro, quien nació como producto de su amorío con Paola Erazo.

Según declaraciones del famoso ojiazul, extraña mucho a su progenitora, así como también a sus pequeños. Asimismo, Cristian relató que, lo más importante para él es su familia, por lo que sí ha llegado a afectarle estar lejos de ellos. Hay que recordara que, desde hace algún tiempo, el famoso dejó de vivir en México, para mudarse a Uruguay, donde vivió en El Río de la Plata, para luego marcharse a Buenos Aires.

"Extraño mucho a mi mamá, la verdad que ella siempre ha sido un calor tremendo conmigo, es mi salud también, mi salud mental , física . La familia es lo más para mí, y me duele mucho, yo creo que ha sido el precio más feo y ha sido la herida más grande que tengo, es estar lejos también de mis hijos."

Cristian Castro revela que extraña a Verónica Castro luego de mudarse a Argentina

Sin embargo, el sobrino de José Alberto 'El Güero' Castro también defendió su decisión de haberse marchado a vivir a Sudamérica, ya que, es algo que realmente le agrada debido a que gracias a ello a ha tenido mayores oportunidades de trabajo para el futuro, aunque no dejó de lado que esto le ha traído la necesidad de tener que disculparse con su familia de forma constante, lo que consideró, se trata de un precio justo.

"Me gusta lo que estoy haciendo y creo mucho en esto, pero siempre tengo que pedirle disculpas a mi familia por la ausencia. Ese es el precio. Ese ese dolor me hace valorar muchas cosas, pero a la vez estar siempre en una onda triste. Así que me declaro el hombre más triste de Buenos Aires."