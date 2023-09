El reality de Wendy Guevara ya tiene fecha de estreno, ¿cuándo y dónde ver?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Wendy Guevara ya era famosa en redes sociales gracias al furor que causó con su video viral en el que aparece perdida junto a una de sus mejores amigas, dio un importante paso en su carrera artística al adentrarse al mundo de la televisión y tras su triunfó en La Casa de los Famosos México su popularidad creció y se ha convertido en todo un fenómeno, por lo que la han saturado de proyectos.

Tal como lo había anunciado desde hace algunas semanas, le dieron su propio reality show, el cual lleva por nombre Wendy Perdida pero Famosa, así que apenas salió de Televisa y las cámaras no dejaron de perseguirla para captar cada uno de sus movimientos y como no hay plazo que no se cumpla, la estrella del 'Team Infierno' reveló la fecha de estreno junto a un adelanto de lo que los televidente podrán ver.

Wendy Guevara sigue disfrutando de las miles del éxito | Instagram

Fue a través de las redes sociales de Vix, plataforma por donde será transmitido el show, donde compartieron algunos fragmentos del nuevo proyecto de la influencer, quien es la protagonista absoluta y promete que sus fans van a conocerla todavía más ya que no tuvo filtros al mostrar su vida, además de mucha diversión por sus ocurrencias en compañía de sus amigos y familiares.

¿Cuándo se estrena 'Wendy Perdida pero Famosa'?

A través de este formato, la ganadora de La Casa de los Famosos México contará sus inicios en el mundo del entretenimiento, hasta ahora que se encuentra en una etapa muy importante en su carrera artística, así como pasajes muy íntimos de su vida, todo bajo la producción de Endemol y en tan solo unos días sus fans podrán disfrutar de Wendy Perdida pero Famosa.

Wendy Guevara ya tiene su tema 'Resulta y Resalta' | Captura de video

De acuerdo a la información oficial, el primer episodio estará disponible de manera gratuita desde la plataforma de streaming Vix y será el próximo 5 de octubre el estreno, por lo que quienes todavía no son suscriptores tendrán la oportunidad de ver si se convencen de contratar o no este servicio para ver la temporada completa que consta de 13 capítulos, cada uno se lanzará los jueves y podrás ver cuando quieras los episodios pasados.

En el promocional se puede apreciar a Wendy Guevara en su fiesta exclusiva de 30 años, vida diaria, conexión con el público y fragmentos del show que ofreció en el Teatro Metropólitan, pues aunque ya terminó de grabar su programa se encuentra en medio de una gira por diferentes estados de la República Mexicana, por lo que seguirá dando de qué hablar con nuevos proyectos.

Fuente: Tribuna