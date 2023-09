'Exatlón México' regresa a TV Azteca con nueva temporada y diferentes dinámicas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La competencia entre las televisoras cada vez es más intensa, así que en TV Azteca estarían desesperados por recuperar sus niveles de audiencia y por ello se ha revelado que dentro de sus planes está retornar a su barra de programación Exatlón México, siendo uno de los pocos realitys que les ha dado resultado desde que se estrenó en 2017.

Esta competencia deportiva logró cautivar gracias a la participación de atletas olímpicos y de alto rendimiento que se enfrentan a imponentes circuitos, además de la convivencia que desata rivalidades y polémicas, por lo que tras ocho ediciones estarían planeando todo para nueva que promete ser especial por algunos cambios en la dinámica que podrían darle un toque interesante.

Según la cuenta de @MasFarandulaOf, el programa presentará desafíos más grandes y nuevamente apostarían por sus mejores fichas para tratar de alcanzar su objetivo, pues de acuerdo a las filtraciones nuevamente regresarían las leyendas a las famosas playas de República Dominicana, aunque no como las ediciones All Star ya que más bien sería una especie de revancha para quienes no han podido alcanzar la gloria, o bien, reforzando a los equipos con nuevos atletas.

Mati Álvarez y Koke Guerrero en la semifinal de 'Exatlón All Star' | Especial

A pesar de que con el tiempo el formato se ha ido desgastando y en redes sociales llueven críticas alrededor de que las últimas entregas prácticamente han sido una calca, pues han repetido participantes que fueron quitando emoción en la audiencia, la televisara del Ajusco tiene sus esperanzas puestas en que sus estrellas les den los números que no han alcanzado en años.

Cabe mencionar que todavía no se conocen grandes detalles de esta arriesgada apuesta, pero se dice que al igual que en la reciente emisión de Estados Unidos podrían modificar los campamentos con la intención de provocar más choques, así que únicamente estarían divididos por un enorme cristal, de tal forma que podrían ver lo que hacen sus rivales fuera de la competencia, además de la incorporación de nuevos circuitos.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de 'Exatlón México'?

Por ahora no hay datos oficiales acerca del estreno, pero se presume que Exatlón México podría regresar a finales del año en curso, poco después de que termine La Isla Desafío en Turquía o a principios de 2024, pero mientras algunos fanáticos se encuentran celebrando la noticia, otros mantienen sus dudas de que puedan concretar el mismo éxito que tuvieron con las primeras temporadas.

Fuente: Tribuna