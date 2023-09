Galilea Montijo humilla a Arath de la Torre en 'Hoy' tras incidente con micrófono y Ferka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que las aguas se calmaran, la famosa presentadora de TV y polémica actriz de novelas, Galilea Montijo, recientemente reavivó el incidente del micrófono de su reconocido compañero, el famoso actor y cómico conductor, Arath de la Torre, en el que reveló su aversión por la famosa actriz y también presentadora, Ferka, pues sin dudarlo lo humilló sin piedad en pleno programa en vivo de Hoy.

Cómo se sabe, María Fernanda Quiroz, el pasado jueves 7 de septiembre se presentó en vivo del matutino de la empresa San Ángel, en dónde estuvo como conductora invitada, formando parte de varias de las secciones de este programa, como la presentación de las mejores noticias del espectáculo, dinámicas como el Canta La Palabra y también en algunas de las menciones publicitarias que le dan a los presentadores a lo largo del matutino.

Y mientras que estaba hablando y bailando al lado de Paul Stanley, Andrea Escalona y Carlos Arenas, todo parecía marchar de maravilla, disfrutando del momento, hasta que de la nada se puede escuchar la voz de a la Torre al momento que dice: "A Ferka no la tolero", momento que rápidamente se viralizó, dado a que el que se pudiera escuchar fue un error de la cabina de sonido que no apagó su micrófono, dado a que el presentador estaba fuera del aire.

Tras este hecho, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy no dudo en tomar las cosas con humor, debido a que el pasado domingo 10 de septiembre a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, a modo de burla por la situación compartió el mensaje "Avísenle", acompañado de un emoji de micrófono y una serie de "jajajajaja", además de que poco días después en una entrevista reveló que quedó sorprendida no molesta, pues: "Me saludaba muy bien, entonces creo que tiene que definir si así es, que la próxima vez no me salude y sea contundente".

Y aunque el actor de El Privilegio de Mandar no se había pronunciado al respecto, la mañana del pasado miércoles 20 de septiembre, en vivo del matutino antes mencionado, tras hablar de los simulacros se pudo escuchar la voz de 'El Gallo' por error de fondo, por lo que Arath mandó un saludo a los de cabina y audio, lo que dio pie a que Montijo no dudara en humillarlo señalando que de seguro a él jamás le había pasado algo así.

Ante esto, Andrea Legarreta siguió la broma y expresó que cuando mandan a nota Arath mejor se calla, mientras que la presentadora de Netas Divinas entre risas dijo que su colega estaba como un periodista que vivió una indiscreción del mismo estilo, por lo que ahora él decía "avísenme", tras lo que entre risas dijo que: "Ay, son cosas que pasan, son programas en vivo", mientras el presentador se cubría el rostro por la vergüenza.

Fuente: Tribuna del Yaqui