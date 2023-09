Horóscopos chinos: Esta será tu suerte en la salud, dinero y el amor para el día de hoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El solsticio de otoño se encuentra a tan solo unas horas de ocurrir, por lo que mucha energía está a punto de moverse. Descubre cuál será tu suerte para este fin de verano, lo único que tienes que hacer es buscar el año de tu nacimiento en la siguiente lista, de esta manera podrás averiguar cuál es tu horóscopo chino y así podrás saber cuál será tu suerte en las próximas 24 horas.

Este jueves podrías enfrentarte a algunos problemas en el área laboral, pero no te preocupes, con paciencia podrás superar cada una de las dificultades que se presenten. Es posible que se avecinen conflictos de comunicación con tu pareja, así que evítalos acercándote más a ella.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este próximo ciclo de otoño estará lleno de prosperidad para ti, por lo que es necesario que mantengas los ojos bien abiertos para que puedas distinguir las oportunidades que la vida te traerá, ya que, podrás mejorar tu situación financiera a partir de esto. Disfruta de la armonía con tu pareja, en caso de estar soltero, tendrás que ocupar este tiempo para conocerte mejor.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Después de mucho tiempo has tomado la iniciativa de seguir tus sueños, no dejes de trabajar para cumplirlos; recuerda que en muchas ocasiones los resultados del trabajo arduo no llegan inmediatamente, por eso debes ser aún más disciplinado y ponerte metas a corto plazo. En el amor tienes que ser más compresivo con tu pareja, podrías estarle exigiendo demasiado.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Notarás que la paz comienza a apoderarse de tu vida, lo cual resulta fantástico después de una temporada de fuerte angustia y de sentirte al límite. En el trabajo podrías conseguir un asenso próximamente. En el amor vivirás momentos románticos con tu pareja.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es posible que el día de hoy seas puesto a prueba, lo que te permitirá explotar al máximo tus talentos y tu creatividad. En el amor debes ser más tolerante con tu pareja, recuerda que cada quien tiene ideas propias y no necesariamente signfica que estén mal. Presta atención a tu salud, has estado descuidándote un poco por prestar mayor atención a tu trabajo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El día de hoy es ideal para que prestes atención a tu progreso, pero evita sentirte confiado, recuerda que la disciplina siempre te ayudará a avanzar. En el amor podrás conocer a una persona apasionada, en caso de no tener pareja.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Ha llegado la hora de romper las cadenas que te han estado atando y disfrutar un poco más de esa libertad por la que has estado trabajando tanto. Es hora de que explores todos los intereses que has dejado varados por prestar mayor atención en alguien más.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Pese a que han habido días en los que no te has podido expresar de la mejor manera, notarás que la honestidad y las palabras correctas te empiezan a embargar, lo que te ayudará a sobresalir en tu trabajo. En el amor podrías tener una relación más comprensiva, gracias a que podrás conectar mejor con tu pareja.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es posible que el día de hoy sientas que el mundo se mueve más lento, lo que provocará que la gente que te rodea te exaspere, pero recuerda no ser tan duro con los demás y explota esa energía que tienes demás para cumplir tus metas del día. En el amor, podría ser que en tu cabeza haya rondado la posibilidad de ser infiel, pero evítalo, porque no te traerá nada bueno.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Este día podrías llegar a sentirte más exigente contigo mismo, especialmente en el ámbito laboral, recuerda que la competencia siempre es contigo mismo y no con los demás. En el amor podrías tener algunas dudas sobre si estás con la persona adecuada; solo evita ser precipitado con la decisión que tomes y considera bien todos los escenarios antes de tomar cualquier decisión.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Probablemente el ruido externo ha comenzado a abrumarte, por lo que este día será ideal para que realices un trabajo de introspección. En el trabajo podrías sentirte un tanto confundido, ya que te llegará una nueva oportunidad, pero no estás seguro de tomarla; reflexiona sobre los pros y contras de esta decisión. En el amor tienes que ser más expresivo con tu pareja o podrías tener problemas.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Este jueves podrías sentirte renovado y listo para darlo todo en el trabajo, lo que te sentará increíble porque estás a punto de recibir una gran sorpresa en el área laboral. Con respecto al amor, disfrutarás de un momento de felicidad con tu pareja, en caso de que estés soltero, podrías atraer a alguien inesperado con tu carisma.

Fuentes: Tribuna