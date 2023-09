Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace varios meses la polémica explotó en el seno de la familia Guzmán Pinal, después de que Luis Enrique Guzmán lanzara un comunicado a través de redes sociales, en el que abiertamente desconocía a su hijo, Apolo N, asegurando que estaba comenzando con los trámites necesarios para deslindarse del pequeño, aunque aseguraba que continuaba sintiendo un gran afecto por el infante.

A lo largo de este tiempo, su exesposa, Mayela Laguna, ha concedido una serie de entrevistas en las que ha defendido el linaje de su hijo, aclarando que éste sí sería un Guzmán Pinal, puesto ella en ningún momento le habría sido infiel al hijo de 'diva de oro'. Asimismo, la exfotógrafa le pidió en constantes oportunidades a Luis, que recapacitara puesto el único afectado de esto sería el menor.

Como ya todos saben, el caso terminó por escalar hasta las instancias legales, puesto Laguna busca Luis Enrique no se deslinde de sus responsabilidades para con Apolo e incluso ha accedido a hacerle una prueba de ADN al niño, siempre y cuando se trate de algo legal, en una clínica reconocida. Recién este jueves, 21 de septiembre, Mayela acudió como invitada al programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, donde habló junto con su abogado sobre cómo iba el caso.

Mayela Laguna acusa a Luis Enrique Guzmán de golpearla

La mujer resaltó que, para ella era "triste" que su hijo se haya convertido en una burla pública gracias a Luis Enrique, pero aclaró que el menor no está enterado de absolutamente nada de lo que está pasando, también reafirmó su convicción de que el hijo del cantante, Enrique Guzmán se haga una prueba de paternidad segura y legal, puesto según ella, el medio hermano de Sylvia Pasquel se habría contactado con un laboratorio canadiense no registrado, para hacerle la prueba a su hijo.

"Luis Enrique le escribió a un laboratorio en Canadá que podría no estar registrado; le enviaron un kit y con éste haría el examen de paternidad y lo envió de regreso. La prueba le costó menos de mil pesos y al día siguiente desconoció a nuestro hijo."

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Mayela sobre qué creía que le había hecho creer a Luis que Apolo no era su hijo, a lo que ella respondió que lo desconocía, pero que sabía, gracias a la demanda, que Guzmán había testificado que ella misma se lo habría confirmado en el pasado 10 de mayo, Día de la madre, cosa que aseguró, es completamente falsa. A su vez, Laguna aseguró que Luis la habría llegado a golpear cuando estaba "alcoholizado" y reveló que el productor de música tenía problemas de drogadicción y de alcoholismo.

El abogado de Mayela relató para De Primera Mano que la demanda de Luis Enrique fue rechazada un total de tres veces, ya que, sus declaraciones no coincidían con la verdad; también tachó al hermano de Alejandra Guzmán de tener una actitud incongruente, puesto inicialmente rechazó ser el padre de Apolo, pero meses después reveló que pretendía adoptarlo, ya que quería conservar la custodia del infante. Por su parte, Laguna declaró que luego de que los resultados de paternidad salgan positivos pretene pelear para que no se le conceda la patria potestad a Luis, ya que ha demostrado que no es confiable como padre.

