Mhoni Vidente: ¿Cuál es el horóscopo de hoy jueves 21 de septiembre para mi signo zodiacal?

Ciudad de México.- Entérate de cuál será la fortuna de tu signo zodiacal en este día previo al fin de semana, con el horóscopo de hoy, jueves 21 de septiembre del 2023, compartido por Mhoni Vidente, quien es la astróloga y tarotista más famosa de México y el América Latina. Para este día, en temas de amor, dinero, trabajo y salud se esperan cambios, no obstante, debido a tu fortaleza y convicción, podrás salir adelante de cualquier problema. ¡Consulta los consejos del Universo!

Horóscopo de hoy jueves 21 de septiembre del 2023 por Mhoni Vidente

Aries

Debe dar un margen de confianza a su pareja, querido Aries; sea cariñoso y buena onda, ese el consejo de Mhoni Vidente para esta semana. Goza de buena suerte en los juegos de azar, puede apostar en deportes y tendrá éxito.

Tauro

Buena racha de logros de trabajo, querido Tauro, pero es posible que se vea afectado por los errores de sus compañeros. Puede deprimirse a causa de algún ser querido o problemas con el amor.

Géminis

Mhoni Vidente, en el horóscopo de hoy, jueves 21 de septiembre, dice que su relación de pareja está en plena forma y se ve muy próspera. Prudencia en cuestiones de dinero, no gaste de más, querido Géminis.

Cáncer

En su entorno laboral no surgirán problemas importantes que no pueda resolver, querido Cáncer; puede disfrutar de la jornada. Habrá cambios significativos en su salud y en su figura si no se cuida como debe.

Leo

La pareja unida será sólida e indestructible, pero es importante tener paz y mucho cariño. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane; de eso se trata ahorrar.

Virgo

En el trabajo, hay quien no comprende su actitud y puede tenerle envidia, querido Virgo; tenga mucho cuidado con esto. Si se encuentra algo flojo, hágase unos análisis.

Libra

Dese la oportunidad de vivir un gran amor, deje el miedo y siga a su corazón, querido Libra. Su cuenta de banco crece, pero es clave que tenga mucho cuidado con las apuestas.

Escorpio

Aparecerá un compañero dispuesto a ayudarle a crecer, querido Escorpio, no tenga miedo del compañerismo. La alegría y el optimismo entran a formar parte de su vida. Pronto comprenderá que la vida no es blanca ni negra, todo tiene matices.

Sagitario

El horóscopo de Mhoni Vidente dice que si no quiere sufrir un desengaño, abra los ojos y vea bien qué hace su pareja; sabe que las cosas no marchan bien y podrían tener una severa pelea o incluso ruptura. Buen momento en lo que respecta al dinero.

Capricornio

Prevenir es bueno, querido Capricornio, pero en varias ocasiones llevas las cosas al límite, ten cuidado. Si buscas trabajo, debes mostrarte seguro en las entrevistas, o de lo contrario no tendrás éxito. No coma de más entre horas; busque el equilibrio.

Acuario

Quizá debas darte un tiempo en soledad, querido Acuario, así lo aconseja Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy, pues tus citas no han salido bien, ni has tenido éxito en cosas nuevas. Sobre tu salud, estás bien, pero hace falta que tengas iniciativa para cuidarte más.

Piscis

Este jueves 21 de septiembre, es probable que luego de una conversación con una persona del trabajo, conectes de forma distinta. Disfruta mucho y no tengas miedo de las nuevas amistades. Ten cuidado con lo que dices en el entorno familiar, podrías meterte en problemas.

Fuente: Tribuna