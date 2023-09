¿Recuerdas a Anabel Ferreira? Tras 'amorío' con su jefe, vuelve irreconocible a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la década de los 80's Anabel Ferreira enfrentó uno de los peores escándalos del espectáculo mexicano cuando fue relacionada sentimentalmente con el entonces dueño de Televisa, Emilio Azcárraga 'El Tigre', controversia que destruyó su carrera. Tras haber superado esta polémica y varias adversidades personales, como una dura enfermedad, la actriz y comediante acaba de confirmar su regreso a la empresa.

La estrella mexicana comenzó su carrera en el exitoso Siempre en Domingo con el reconocido presentador Raúl Velasco y también participó en algunas telenovelas. pero saltó a la fama gracias a su programa de comedia, ¡Anabel!, pero tuvo que salir del aire debido a sus problemas de salud. La también modelo y conductora se enfrentó a la neuralgia del trigémino, que le causó una parálisis en la mandíbula y parte del rostro.

Sumada a esta situación, las puertas en Televisa se cerraron para Anabel debido al rumor de su supuesto amorío con don Emilio Azcárraga Milmo: "Yo escuchaba, iba caminando y decían 'ahí va la vieja de 'El Tigre' y no era cierto, hay gente que se involucra con la gente que trabaja y le va muy bien, pero aquí era el dueño de la empresa", comentó en una entrevista para el matutino Venga la Alegría.

Antes y después de Anabel Ferreira

Asimismo, en una entrevista con Arguende TV la actriz señaló que en Televisa la llamaron "vieja, loca y acabada" cuando se ausentó porque estuvo a punto de morir: "Me traté de incorporar pero no se me permitió. Muchas puertas se cerraron injustificadamente". Tras estar fuera del Canal de Las Estrellas por varios años, hace un par de días el reportero Edén Dorantes captó a Ferreira saliendo de las instalaciones de San Ángel y aquí ella confirmó que sí tiene ofertas.

Sin dar muchos detalles, la actriz expuso: "Sí, con muchísimo gusto, no puedo (decir nada), voy a pedir permiso, no puedo decirlo", explicó la famosa. Sobre qué es para ella volver a Televisa, la actriz precisó: "Me siento muy bien". Anabel resaltó ante las cámaras que aunque no estaba activa en esta empresa, ella no ha dejado de trabajar y explicó que estuvo realizando series y películas en plataformas de streaming como Netflix y HBO. Y comentó también que su regreso a San Ángel podría ser como productora:

Sí, sí hay planes, voy a presentar un proyecto, a ver cómo nos va".

