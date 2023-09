¡Se le adelantaron! Nicola Porcella confiesa que alguien registró su nombre como marca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nicola Porcella decidió quedarse a vivir en México tras el éxito obtenido con su participación en La Casa de los Famosos México, debido a que le han surgido varios proyectos, pero ahora se encuentra en medio de un problema legal que podría orillarlo a cambiar su nombre artístico, pues alguien se le adelantó a realizar el registro correspondiente y ahora está tratando de solucionarlo con su equipo de abogados.

Fue en una reciente entrevista para el programa de Maxine Woodside, Todo para la mujer, donde el peruano informó que una persona acudió a las instalaciones del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), órgano encargado de proteger y fomentar los derechos de autor, para registrar su nombre como marca, por lo que cuando él iba a hacer lo propio se llevó la desagradable sorpresa.

Están registrando mi nombre. Ahorita tengo que mandar a un abogado para que, por favor, no registren mi nombre. Mil cosas están pasando. (...) Están registrando mi nombre como una marca. Entonces, no soy yo. Me están llegando muchos papeles, y no soy yo", declaró el actor un tanto preocupado.

Nicola Porcella, segundo lugar de 'La Casa de los Famosos México' | Especial

El actor, también aprovechó las cámaras para hablar de la ola de críticas que ha recibido en las últimas semanas, esto debido a que no se concretó la gira del 'Team Infierno' y que algunos se han quejado de que no siguen trabajando juntos, por lo que de manera contundente dejó en claro que su amistad se mantiene intacta, pero ahora cada uno está viendo por sus intereses y no duda que en algún momento vuelvan a coincidir en otro proyecto.

"Hay mucha gente tirando hate por temas del 'Team Infierno' que ha sido una etapa muy bonita de mi vida, pero ahora cada uno está haciendo su carrera distinta. Yo creo que cada uno estamos creciendo solos, entonces no le tiren hate a nadie. La verdad es que nos llevamos todos súper bien. Yo los quiero mucho", comentó Nicola despejando rumores de una presunta rivalidad entre sus compañeros.

¿Cuáles son los nuevos proyectos de Nicola Porcella?

Nicola Porcella arrancó hace un par de semanas una intensa gira por la República Mexicana, así que se ha estado presentando en centros comerciales y centros nocturnos, donde el público tiene la posibilidad de interactuar con él, así como llevarse la foto del recuerdo y ha tenido gran éxito. Además, acaba de anunciar que en octubre arranca grabaciones para la telenovela de Juan Osorio, así que estará dando mucho de qué hablar.

