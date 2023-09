Tras casi morir y sacarla del clóset, Yolanda Andrade quiere reconciliarse con Verónica Cas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yolanda Andrade reapareció ante los medios de comunicación luego de atravesar serios problemas de salud que la tuvieron al borde de la muerte. Además de platicar cómo se encuentra, pues sigue enfrentando las secuelas que le dejó el aneurisma con el que fue diagnosticada, también habló sobre una posible reconciliación con Verónica Castro y respondió a las fuertes declaraciones que hizo Laura Zapata en su contra.

Como se sabe, la villana de telenovelas afirmó que Yolanda se merecía la crisis de salud que estaba padeciendo por todo lo que ha dicho sobre su presunta relación con 'La Vero'. Hace algunas horas, la originaria de Culiacán, Sinaloa, fue captada llegando a las instalaciones de la XEW para grabar el programa Montse & Joe y reaccionó a los dichos de Laura: "¿Es en serio?... no, esa señora qué cosa tan rara, no sé, mira yo ya le he dicho muchas cosas, y ella también a mí", dijo tranquila.

Luego de que una periodista hizo hincapié en que Laura no le perdona a Thalía que no obligara a Yolanda a ofrecerle una disculpa pública por lo que dijo de su abuela Eva Mange con respecto a su manutención, la presentadora de televisión replicó: "¿Y eso qué tiene que ver con mi salud?, ¿por eso ella desea que me muera?, ¡ay!, pues ya salió el peine, ¿sabes qué sí me sorprende?, que alguien le desee eso que dices, porque yo no lo haría. Es que fíjate que hay gente que presume mucho la educación y las letras y los estudios y todo, pero tienen comportamientos equivocados".

Yolanda y Laura tienen un pleito desde hace meses

Cambiando un poco de tema, Yolanda sorprendió a todo Televisa al manifestar que mantiene una excelente relación con Michel Castro, hijo de la primera actriz, aunque negó que pueda ser él quien funja como intermediario para solucionar sus problemas con ella: "Yo lo quiero mucho, tenemos una relación muy importante de muchos años, y sí, es su mamá, y, no sé, son muchas cosas. Michel no es su papel (ser mediador), esto es algo con mucho respeto y el tema es ese", manifestó al respecto.

De la misma manera, Andrade no descartó la posibilidad de poder colaborar profesionalmente con Verónica luego de distanciarse por revelar que fueron pareja: "Fíjate que ese punto sería como… ¿qué te diré?, ¿te gustaría verlo?, sí, claro (que sería lindo), pero es que aparte donde quiera hay pleito. Deberíamos de hacer algo, dile a Productora 69 que si nos da trabajo a Verónica Castro y a mí para que platiquemos", comentó.

Finalmente, la conductora sinaloense envió un mensaje a las personas que han estado al pendiente de su salud: "A la gente que me ha deseado el bien, recibido está, y a la gente que me deseó el mal, oigan…", y tras hacer una señal con las manos y notar las risas de reporteros, únicamente dijo: "Esto quiere decir te quiero (en el lenguaje de señas)", antes de retirarse del lugar.

