Tras debut en Televisa, Inés Sainz confiesa que pudo quedar fuera de TV Azteca por esto

Ciudad de México.- Sin duda alguna Inés Sainz es una de las conductoras deportivas más importantes de México, ya que fue un parteaguas para que las mujeres llegaran a esta industria del entretenimiento. Pero no todo ha sido fácil para ella, ya que recientemente compartió que estuvo a punto de quedar fuera de las filas de TV Azteca, donde ya tiene más de 20 años trabajando, y explicó que se salvó de esta 'jugada' gracias a la intervención de un alto mando de la empresa.

Inés, quien en 2021 pisó por primera vez las instalaciones de Televisa, dio una entrevista a Jorge 'El Burro' Van Rankin para su canal de YouTube donde contó la forma en que José Ramón Fernández no le daba la oportunidad para incursionar en la televisora del Ajusco dentro del ámbito deportivo, y admitió que le debe su carrera a Ricardo Salinas Pliego, pues fue él quien le permitió continuar en este canal.

La presentadora de 45 años recordó el momento en que decidió pedir una oportunidad en Azteca para dedicarse a la profesión que le apasiona: "Vengo de Querétaro, me cuelo a TV Azteca, yo tenía 21 años... me las ingenié y entré a la hora de Los Protagonistas, espero a José Ramón Fernández, termina, lo abordo, en ese primer momento se portó muy bien", dijo y luego añadió que en realidad no le fue tan bien en esa ocasión.

Me recibe 5 minutos y le dijo 'es que siento que llegó el momento de que las mujeres puedan ser protagonistas y tener un espacio en el ámbito deportivo', y me dice '¿tú qué?', le digo 'a mí me encantan los deportes'".

José Ramón Fernández no quería a Inés Sainz en TV Azteca

Inés precisó que José Ramón le hizo cinco preguntas, de las cuales ella pudo responder cuatro: "Se queda con la idea y dice 'déjame ver'". Pese a esta agridulce experiencia, la periodista y también modelo mexicana manifestó que ese momento fue clave para el inicio de su carrera: "El chiste es que la vida me puso ahí en el destino porque al mes de que yo fui a verlo, estaban firmando los derechos de la NFL y la NFL les dice 'necesito un programa deportivo en donde enganchemos a los jóvenes con la NFL, quiero que hagas una réplica de este programa de Estados Unidos'".

Era un hombre y una mujer conduciendo un programa de americano para niños y entonces no tenían otra mujer".

Tras su ingreso a TV Azteca con este programa, Inés no se detuvo ahí, y decidió volver a tocar la puerta de José Ramón para hacerle una propuesta: "Se nos ocurre Deportips, que es un programa donde empecé hacer entrevistas a las grandes figuras del deporte mundial, ahí es donde realmente la gente me conoce, esto fue en el 2002... El tema es que ese programa se lo llevo a José Ramón y le digo '¿qué te parecería hacer este programa?'".

Según el relato de la mujer rubia, el periodista deportivo fue negativo ante su propuesta: "Me dice 'ah, está a todo dar, pero tengo dos noticias, primera no te van a dar las entrevistas jamás porque el mercado mexicano no les interesa, y segunda, en esta televisora no hay dinero para que andes viajando por el mundo'", recordó. Sin embargo, la comunicadora aseveró que esta negativa la llevó a buscar otras opciones y gracias a eso es que años más tarde pudo integrarse al equipo de Azteca Deportes gracias a la intervención de Ricardo Salinas Pliego:

La realidad es que al final me obliga a ser productora independiente... José Ramón cuando ya llego con el programa ya hecho y vendido, me cierra la puerta, el que realmente me dio la oportunidad de decir 'órale, va con todo', fue Ricardo Salinas, y ahí la verdad es que me estuvo protegiendo hasta que ya formé parte de Azteca Deportes", relató.

