Abogado dice que Luis Miguel sí es deudor moroso: "No paga manutención a Aracely Arámbula"

Ciudad de México.- El reconocido abogado, Guillermo Pous, recientemente fue captado y entrevistado por la prensa de varios medios de comunicación, por lo que le cuestionaron sobre la situación legal entre la famosa y querida actriz, Aracely Arámbula, con el polémico cantante, Luis Miguel, a lo que este declaró que el intéprete sí es un deudor moroso, pues es verdad que "no paga manutención" a sus hijos Miguel y Daniel desde hace años.

Como se sabe, hace un par de semanas Arámbula afirmó que el intérprete de Suave: "Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijo", pero la revista Vanitatis publicó un documento en el que se probaría que la actriz mentiría, además de afirmar que "el problema que había es que Aracely no facilitaba la información bancaria necesaria para que Luis Miguel hiciera los pagos".

Ante este hecho y que Aracely saliera a desmentir lo dicho, el que fue abogado de la expresentadora de MasterChef México hace seis meses, en una entrevista salió a aclarar que: "El documento es real, sería muy delicado que lo hubieran falsificado, pero le voy a explicar: para que alguien aparezca como un deudor alimentario moroso, tuvo que haber sido demandado ante un juez como consecuencia de no pagar la pensión y entonces el juez tiene que girar una orden o un oficio solicitando esa persona se inscrita como deudor alimentario moroso".

Documento dice que Luis Miguel no es deudor moroso. Internet

Para aclarar mejor la situación legal que ahora viven la denominada 'Chule' el 'Sol de México', Pous agregó que: "al día de hoy, la señora Arámbula, o no ha demandado judicialmente (a Luis Miguel) o la etapa en la que se encuentra en este juicio, donde reclama que le paguen la pensión para sus hijos, no ha llegado al punto en donde el juez haya girado ese oficio", lo que significaría que por eso no se tiene registro de su deuda.

De igual forma, para establecer su punto y apoyar lo dicho por la actriz de Alborada, el experto en leyes señaló: "¿Cuál es la consecuencia de ello? pues si se le pregunta a esta institución, que es parte de la autoridad, si Luis Miguel es un deudor moroso y no tiene ninguna instrucción del juez, dirá que no porque no lo tiene registrado, lo que no significa que esté pagando. Es decir, es un documento real, es un documento actualizado, pero no es veraz conforme a la situación del momento".

Finalmente, Guillermo afirmó que desde el mes de diciembre del año 2019, el intérprete de La Incondicional no ha pasado la pensión alimentaria de sus hijos menores, y con respecto a por qué no la representa actualmente, el abogado señaló que: "Yo mantengo mi relación con la señora Arámbula, yo la representaba en este asunto, sin embargo, cuando avanzó parte de la negociación, me pidió encargarse ella de manera directa y personal a través de su oficina para que fuera menos híspido (aspero), entonces yo me hice a un lado".

Fuente: Tribuna del Yaqui