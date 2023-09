Acabó en psiquiatra: Tras unirse a Televisa, Sergio Basáñez llega a TV Azteca con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor y actor Sergio Basáñez dejó sorprendidos a todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas reapareció ante las cámaras de TV Azteca, pese a que en los últimos 5 años estuvo trabajando en la competencia, Televisa. El reconocido galán y villano de las telenovelas dio una entrevista al matutino Venga la Alegría, en la cual confesó que estuvo enfrentando a una fuerte depresión hace poco tiempo.

Sergio participó en los melodramas más exitosos de la televisora del Ajusco como Catalina y Sebastián, Cuando seas mía, La Heredera y Amor en custodia, sin embargo, desde el 2018 se cambió a las filas de San Ángel donde pudo ser parte de proyectos como Por amar sin ley y La Herencia. No obstante, como no cuenta con contrato de exclusividad, ahora el histrión de 53 años volvió a Azteca Uno para hablar del duro padecimiento que lo orilló a buscar ayuda profesional.

En la entrevista exclusiva, Basáñez dijo que recibió apoyo psiquiátrico debido al duro momento que vivió: "Tuve una depresión crónica, estuve yendo al psiquiatra dos años, la verdad si te digo que saqué una conclusión de por qué me había pasado eso, no, no la saqué". Posteriormente, el antagonista del Canal de Las Estrellas resaltó que actualmente ya está recuperado: "Afortunadamente el doctor me sacó adelante y hasta la fecha he estado bien".

La vida no es todo felicidad, nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, pierdes amigos, pierdes familiares, pero lo importante es siempre no rendirse", agregó.

El actor Sergio Basáñez

Y tras enfrentarse a esta severa condición de depresión, Sergio aprovechó las cámaras para enviar un consejo a las personas que atraviesan por una situación similar: "Es importante hablar de las cosas bien, y tienes que tener confianza con alguien, no puedes estar tú encerrado en una caja y no sacar tus sentimientos, ni lo que te está pasando o lo que te duele". Antes de finalizar, el actor fue cuestionado sobre la situación que vive su colega y amigo, Rodrigo Cachero.

Como era de esperarse, Sergio prefirió no profundizar en la polémica que enfrenta su compañero, quien sufrió una infidelidad de su ahora exesposa Adianez Hernández, y solamente dijo: "De mis compañeros yo respeto, son cosas complicadas que les duelen. Él es un tipazo, lo conozco hace muchos años, y yo le mando buenas vibras y que ojalá pueda salir de lo que le está pasando, que no sé, pero que pueda salir adelante".

Fuente: Tribuna