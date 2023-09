Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como muchos sabrán, este 2023, fue el año de las rupturas en el mundo del espectáculo, comenzando con el truene de Andrea Legarreta con Erik Rubín, quienes duraron más de dos décadas juntos; luego siguieron otras parejas que sacudieron a la industria como es el caso de Rosalía y Raw Alejandro, Joe Jonas y Sophie Turner, Charito y Ernesto D'Alessio, Sofía Vergara y Joe Manganiello, entre muchos otros.

Entre las parejas que no sobrevivieron al presente año, se puede mencionar a Ricky Martín y a su ahora exesposo, Jwan Yosef, con quien estuvo casado cerca de 6 años, y con quien crío a sus queridos hijos: Matteo, Valentino, Renn y Lucía. De quien se separó hace apenas algunos meses, aunque ambos concordaron que mantendrían una buena relación por sus hijos, así como también hicieron hincapié en que continuarían siendo una "familia".

Pese a que tiene poco más de un par de meses que trascendió la noticia de la separación entre Ricky Martín y Jwan Yosef, recientemente, trascendió la noticia de que el cantante habría decidido darle una nueva oportunidad al amor con un misterioso hombre con quien fue captado por las cámaras del controversial programa de espectáculos, Chisme No Like, esto después de haber dado su show el pasado 20 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

Ricky Martin y su exesposo Jwan Yosef antes de su divorcio

Créditos: Internet

En el video se aprecia que el cantante está por entrar al hotel en el que se hospedará, junto con su gran equipo de seguridad, pero además de ellos, los conductores del mencionado programa, Javier Ceriani y Elisa Beristáin hicieron especial énfasis en un hombre que estaría demás; esta persona sería el acompañante de Ricky Martin y quien, se supone, sería su nuevo romance.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, hasta el momento, Ricky Martín no ha hecho ningún comentario al respecto y se presume que no hará pública la noticia, por ahora. Esto debido a que, como se mencionó anteriormente, no tiene mucho tiempo de haberse divorciado y sus hijos están de por medio, así que, el afamado boricua podría haber tomado la decisión de mantener todo en secreto hasta estar listo.

Cabe señalar que este año no ha sido uno de los mejores para el cantante de Quiero ser baladista, puesto lleva varios meses en medio de una pelea legal contra su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martin, quien acusó al astro de haber abusado de él y de acosarlo después de que mantuvieron una presunta relación amorosa, este hecho fue negado categóricamente por el cantante y las investigaciones continúan.

Fuentes: Tribuna