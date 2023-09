Ciudad de México.- El pasado mes de marzo, Lucerito Mijares impactó a propios y ajenos después de proponerle matrimonio al ganador del Oscar, Brendan Fraser, a quien le profirió su amor y felicitó por haberse llevado una de las máximas preseas en el medio de la actuación, lo que provocó que la joven apareciera en cientos de titulares en la prensa del espectáculo: "No se lo podía ganar nadie más que él... estoy shockeada, me voy a casar con él o sea mi esposo va a traer un Oscar a la casa", declaró la famosa en Instagram.

A seis meses de estos acontecimientos la hija menor de Lucero y Manuel Mijares volvió a dar de qué hablar, puesto pasó de tener un amor platónico por un actor de 54 años, por el hijo de un querido conductor, quien apenas tendría 20 añitos de edad. Hecho que la cantante confesó sin ningún atisbo de pena y hasta le mandó un mensajito a través del programa de YouTube de Anette Cuburu para que se reportara.

Se trata del hijo de Alan Tacher, Alex Tacher, a quien habría conocido a través de la red social de Instagram y, tal parece, no se le hizo nada mal a la vista, incluso resaltó que le parecía un chico bastante guapo, por lo que le pidió que le echara una llamadita. Ante esta situación, la exconductora de Venga la Alegría comenzó a reírse mientras coincidía con la protagonista de El Mago, asegurando que se trataba de un joven muy guapo.

Leyenda

Esta noticia fue transmitida en días recientes a través del programa de revista Despierta América, donde coincidentemente trabaja Alan Tacher, por lo que los conductores, ni cortos ni perezosos, se encargaron de preguntarle al expresentador de La Academia sobre qué era lo que pensaba acerca de semejante declaración de Lucerito Mijares. El famoso se mostró emocionado, pero al mismo tiempo apenado, afirmando que hasta "rojo" se había puesto.

"Hasta rojo me puse, esa no me la sabía... ¡qué barbaridad! Pues me estoy reportando mi Lucero, deja que le eche una llamadita a Nueva York a mi hijo, Alex, que está estudiando allá y por supuesto, me encantaría formar parte", aseguró el famoso conductor.