Ciudad de México.- El pasado 11 de septiembre el mundo de la farándula experimentó un duro golpe después de que el querido comediante y actor, Benito Castro perdió la vida como producto de un accidente que sufrió. De acuerdo con algunos informes, el famoso, habría tenido una fuerte caída, lo que horas más tarde derivó en su lamentable muerte en un hospital de la Ciudad de México; en aquel momento, su esposa no se encontraba con él y no alcanzó a despedirse del histrión.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, la prensa se preguntó si es que existiría alguna rencilla entre los hijos del actor y es que, como ya se ha visto en otras familias de celebridades, los pleitos por la herencia no se hacen esperar, tal fue el caso de los descendientes de Joan Sebastian, cuyos hijos pelearon durante varios años por las cosas y propiedades que les corresponderían, al grado en el que Julián y Manuel Figueroa dejaron de hablarse por mucho tiempo.

Es por esto mismo que periodistas del programa de Imagen TV, De Primera Mano acudieron al novenario en honor a Benito Castro que se celebró en días recientes, en una iglesia que se encuentra en la misma colonia donde el histrión vivió durante toda su vida, al Sur de la Ciudad de México. En el mencionado templo se encontraron con Debby Castro, hija menor del excompañero de María Elena Saldaña 'La Güereja' a quien cuestionaron sobre cómo ha vivido su duelo.

Benito Castro dejó un testamento para que sus hijos no pelearan por la herencia cuando muriera

De acuerdo con lo dicho por la joven, para ella el tiempo ha pasado de una "forma muy extraña", puesto no se había percatado de que ya habían pasado "2 semanas" de la muerte de su papá; incluso señaló que aún no saca la ropa con la que el comediante fue trasladado al hospital, pues aseguró que no cuenta con "fuerzas" para hacerlo. Asimismo, relató que la casa en la que vive se siente muy "vacía", hecho que ya fue resentido por los perros del famoso, quienes estarían "super tristes".

Debby mencionó que los perros eran la adoración del actor, por lo que tomaron la decisión de enviarlos a vivir con su mamá, Deborah Ochoa, quien actualmente está viviendo en Querétaro, para cuidar de su padre, mismo que está presentando problemas de salud. Por otro lado, la joven declaró que tanto ella como sus hermanos ya se reunieron para ver lo que ocurriría con los futuros proyectos de su padre, porque como es bien sabido, el famoso estaba en charlas con Televisa para lanzar una nueva producción.

"Teníamos un proyecto que se iba a llamar tributo a mis hermanos, entonces pues planeamos como familia continuar con esto, entonces como familia todavía no hemos hablado de esto porque tenemos un luto."

Finalmente, la joven aclaró que no existe ninguna guerra familiar por cuestiones de la herencia, esto gracias a que su padre era muy previsor y desde vida dejó estipulado cómo quería que se repartieran las cosas y qué quería que ocurriera con su casa. La joven también aseguró que las cosas han fluido de una manera muy "armoniosa" en medio de todo el caos que ha representado la muerte de su padre.

