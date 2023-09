Drama en Televisa: David Zepeda llega a 'VLA' y revela todo de pelea con Fernando Colunga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que supuestamente se viera envuelto en un tremendo drama dentro Televisa, el famoso y reconocido actor de novelas, David Zepeda, recientemente acaba de llegar a Venga la Alegría en dónde brindó una reveladora entrevista en la que finalmente habló todo sobre su pelea con el famoso y muy polémico actor, Fernando Colunga, que supuestamente lo dejó sin trabajo.

Como se sabe, Zepeda y Colunga iban a trabajar juntos en el remake de El Maleficio, sin embargo, el propio David reveló a la prensa que siempre no estaría pues no se llegó a nada con los acuerdos monetarios ni los tiempos, señalando que: "No quedé en la novela, no llegamos a un arreglo, era un poco difícil por los factores y no estamos en ese proyecto. Seguramente le va a ir increíble como todo lo que hace el señor José Alberto Castro".

Pero poco después, corrieron los rumores de que en realidad no serían cuestiones monetarios o de negociaciones lo que impediría al actor de novelas como La Fuerza del Destino el que estuviera, sino que sería por el ego de Fernando, pues según informes de TV Notas, habrían puesto un ultimatum a los productores y supuestamente "hizo todo lo posible para que David no estuviera en el proyecto. No deseaba tenerlo de compañero".

Fernando y David en La Dueña. Internet

Pero eso no fue todo, dado a que se dijo que: "Fernando comenzó a hablar mal de David. A decir que a él no le gustaba actuar con pésimos actores que se habían iniciado como modelos, contratados solo por su físico y David se enteró". Ahora, el actor de Vencer el Desamor fue captado en el concierto de Ricky Martín por lo que la prensa al abordarlo decidió cuestionarle con respecto a la mencionada polémica.

Luciendo bastante tranquilo y siendo muy contundente, Zepeda señaló que no estaba peleado con el actor, reafirmó que después de haber grabado La Dueña con Colunga, lograron hacer una buena amistad y se encuentran en los mejores términos, afirmando que no tenían ningún tipo de problemas como se había estado rumorando, así que negó una vez más el haber dejado la novelas por cuestiones de egos.

Una vez más, David acaba de asegurar que todo se debe a que no logró llegar a un acuerdo con el exesposo de la famosa y muy polémica actriz, Angélica 'La Gaviota' Rivera, que no hubo un punto medio, que los tiempos no se acomodaban y también otras cuestiones de dinero, admitiendo que eso fue lo que sucedió.

Fuente: Tribuna del Yaqui