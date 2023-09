"Es crítico": Integrante de 'Hoy' se lanza contra Gustavo Adolfo; defiende a Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa integrante del programa Hoy y reconocida boxeadora mexicana, Mariana 'La Barby' Juárez, acaba de lanzarse en contra del tan polémico y famoso presentador, Gustavo Adolfo Infante, por las críticas que ha hecho sobre la famosa influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, a la cual no ha dudado en salir en su defensa, declarando que era "muy crítico" con sus comentarios.

Como se sabe, la reconocida actriz transgénero, Libertad Palomo, recientemente ha dado mucho de que hablar, por haberse lanzado en contra de Guevara, expresando que no la representaba aunque ambas pertenezcan a la comunidad LGBTQ+, señalando que solo se victimiza y era una "corriente", por lo que la influencer salió a expresar que no le interesaba lo que su colega tuviera que decir sobre ella y que si no la toleraba que dejara de estar al pendiente de lo que hacía o lo que no, agregando que le enviaba sus bendiciones.

Ante este hecho, el presentador de De Primera Mano metió su cuchara en la situación, y criticó fuertemente las actitudes de la exintegrante de La Casa de los Famosos México, señalando que debía de entrar a Google y buscar a Libertad, quién era y todo lo que había logrado, pidiendo que debería de regresar a la escuela y tratar de terminar por lo menos hasta la preparatoria, señalando que debía mejorar sus actitudes.

Situación a la que Guevara no se ha quedado atrás, pues contundentemente respondió que: "¿y por qué chin…, por qué tú dices, tengo que conocer a quién tu quieras? y tengo que hincarme y ponerme a sus pies ¿por qué tu dices?, ubícate papacito, ubícate a mi tu no me vas a venir a mandar", declarando que le vale "ver..." lo que opinara de ella pues: "Esta cabr... que no estudia, esta cabr... que es la corriente y todo, les da de tragar por que se la pasan hablando de una, no hablen de gente corriente como yo en sus programas…tu no vas a mandar en mi vida, señor loco, de verdad, señor loco".

Por ese motivo, cuando la prensa entrevistó a la famosa pugilista que compartió casa con Wendy al formar parte del afamado reality show proveniente de Telemundo, cuestionándole sobre lo que opinaba sobre estas declaraciones de Palomo e Infante, respondiendo que se le "hace triste porque creo que hay que ser más empáticos, pues Wendy nunca se presentó como un ejemplo a seguir y jamás se puso en el papael de 'Ay síganme a mi, todo lo que digo está bien", agregando que solamente lo que pasó a lo largo de su vida lo expresa como que todos pueden salir adelante.

En cuanto a que solamente buscaba dar lástima con su historia de vida, la integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy afirmó que era algo "muy crítico" el acusarla y señalarla así, recalcando que si a Palomo no le gustaba la manera de ser de la influencer simplemente le diera vuelta a la página y no la viera, pues Wendy pese a todo lo que sufrió no odia y no busca que la sigan o imiten, solamente aprendió a ser ella y a salir adelante.

