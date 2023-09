Horóscopo chino: Averigua las predicciones para el día de hoy y descubre si tendrás éxito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El otoño al fin llegó, lo que significa que un ciclo más ha llegado a su fin, pero no te preocupes, que todo parece indicar que las cosas mejorarán para la temporada de otoño-invierno del 2023, así que no dejes de prestar atención a las predicciones de este viernes, 22 de septiembre, porque las cosas podrían cambiar de manera sumamente radical para ti y tus seres queridos.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Las personas nacidas en el año de la Rata, notarán que les llega una racha sumamente favorable en el ámbito profesional, así como en los negocios. Aprovecha este dinero nuevo que te llega para crecer aún más y consolidar tu patrimonio.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Hoy será un día lleno de tranquilidad, por lo que no te negarás a pasar un rato de relajación con tu familia. En el ámbito laboral podrás notar algunas dificultades, pero podrás superarlas con un poco de buena actitud y esfuerzo.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Aprovecha que inicia el otoño para comenzar nuevos proyectos y desafíos. En el ámbito laboral se te avecinan grandes éxitos. En cuanto al amor, es posible que alguien de tu pasado quiera regresar a tu vida. Depende de ti si le abrirás las puertas.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Es un excelente momento para comenzar a conectarte con lo espiritual; es posible que solo esto te ayude a llenar ese vacío que tienes en el pecho. En el aspecto laboral podrías obtener algunas buenas oportunidades de crecimiento, solo debes mantener los ojos bien abiertos para que no se te escapen.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Se viene una etapa de buena fortuna para el Dragón y también podría ser que se te presenten oportunidades que te cambien la vida, así que no las desaproveches. En el aspecto amoroso podrías vivir momentos de gran romance, así que no los dejes ir .

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Enfócate en tus objetivos, pues solo podrás alcanzarlos si eres disciplinados. En el ámbito laboral, las cosas podrían ponerse un poco más complicadas de lo normal. Mientras que en el plano amoroso podrías vivir momentos de pasión, así que a disfrutar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los nacidos en el signo del Caballo podrían encontrar grandes oportunidades de crecimiento laboral, lo que les ayudará a expandirse y algunos más podrían abrir algún negocio con esto. En el aspecto emocional podrías querer dejar a tu pareja para conocerte mejor. Reflexiona bien las cosas y recuerda ir hacia adelante.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Es momento de dejar de lado la careta de dureza que te has impuesto y debes comenzar a ser más amable con los demás. En el aspecto laboral podría presentarte una colaboración inesperada que te abrirá las puertas para algo mejor.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es buen momento para resolver los problemas que habías estado arrastrando, recuerda hacerlo con soluciones creativas, esto te dará mayores probabilidades de éxito. En el aspecto amoroso podrás vivir momentos cercanos con tu pareja.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Últimamente no te has sentido muy valorado en el aspecto laboral y esto te llevará a buscar una salida, ya sea en otro trabajo o emprendiendo. Es posible que el miedo se apodere de ti, pero recuerda que no sabrás que ocurrirá si no tomas las riendas de tu vida y lo intentas. En el aspecto personal, podrías conseguir algunos momentos de seguridad con tu pareja.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Las personas nacidas en el año del Perro comenzarán a fortalecer sus relaciones con las demás personas de su entorno. En el aspecto laboral tendrán que aprender a trabajar en equipo para poder completar sus proyectos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Es hora de que saques a relucir tu lado más altruista y ayudes a quienes te lo piden. En el aspecto laboral podrías tener algunos asuntos pendientes que debes resolver, de lo contrario podrías tener problemas con tus superiores. Procura cuidar de tu salud.

Fuentes: Tribuna