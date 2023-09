Karla Zapién, actriz de Televisa y TV Azteca, acusa a Hugo Stiglitz de abuso; tenía 17 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A solo semanas de que trascendiera la noticia de que Hugo Stiglitz se encontraba hospitalizado, con reporte de gravedad, ahora el nombre del actor vuelve a aparecer en los titulares del espectáculo pero por una noticia aún peor. Resulta que el histrión mexicano fue señalado de abuso sexual por parte de la actriz Karla Zapién. La famosa estrella de cine, teatro y televisión reveló que fue abusada por Hugo cuando tenía 17 años de edad y recién comenzaba su carrera.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, dio una entrevista al programa La Esquina de las Primicias, que tiene el periodista Gil Barrera en el Canal Bandamax, y aquí destapó el supuesto abuso del intérprete de películas como Cazador de cazadores, El profeta, No se aceptan devoluciones y El complot mongol: "Conocí a Hugo a los 17 años en Guadalajara y me dijo que mi perfil era muy de cine, trabajamos juntos, hicimos como una familia", dijo.

Karla comentó que su primer proyecto cinematográfico lo realizó al lado de Stiglitz y este no paró de elogiarla tanto por su trabajo como por su físico: "Me escogió a mí, me dijo que mi cara era muy de cine, los ojos expresivos, que yo era muy delgadita, que ese tipo de cuerpos eran muy bonitos para la televisión y así", recordó. La actriz de Televisa, donde ha realizado novelas como Mi marido tiene más familia, relató que luego de este proyecto, Hugo la contactó con el pretexto de buscarle una mánager.

Marcó a mi casa... Me dijo 'oye, quiero hablar con tu mamá porque te quiero poner con una mánager' y yo así de 'ok', y me dice 'pero ya te pagué yo tu boleto de avión para que vengas a México'".

Zapién dijo que el histrión originario de la CDMX convenció a su madre para que le permitiera viajar sola hasta la capital y así ocurrió: "Llegué al aeropuerto, me recogió una persona que yo conocía, porque era parte de la producción, luego (Hugo) me llevó a un hotel, yo pensé que en ese hotel me iba a quedar porque así me lo pintó". No obstante, a la actriz le pareció raro que no bajaron su maleta del automóvil pero Hugo le habría dicho que luego la recogerían:

El actor Hugo Stiglitz

Cuando él me traía de la mano, porque era un motel de Tlalpan, ahora lo sé, como que se nos quedaban viendo. Yo como estaba chavita y de provincia, era como de 'ah pues como es famoso lo ubican'".

La también intérprete de novelas en TV Azteca como Emperatriz dijo que Hugo actuó "inteligentemente" para lograr su objetivo: "Me la dijo al oído cuando estaba encima de mí 'muévete, parece que estoy con una muerta, muévete y grita', yo tenía 17 años y estaba en shock, después de eso, me llevó con la mánager". Karla comentó que esa misma noche, incluso el actor la llevó a cenar con su esposa e hijos, por lo que ella no comprendía que pasaba.

Además, declaró que ella intentó poner una denuncia en contra de Stiglitz desde hace varios años pero no lo consiguió porque el delito ya prescribió: "No hay manera. No tengo mi demanda, pero vengo a contar mi historia por si hay más personas que pasaron lo mismo que yo, que lo digan". Asimismo, Zapién comentó que la denuncia pública que hizo Sasha Sökol en contra de Luis de Llano la motivó a hablar de su caso, pues quiere evitar que este tipo de abusos sigan prevaleciendo en la industria.

Karla Zapién acusó a Hugo Stiglitz de abuso

Fuente: Tribuna