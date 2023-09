Los mejores memes que dejaron las historias de Mariana Rodríguez tras adopción de niños

Comparta este artículo

Nuevo León, Monterrey.- Sin duda alguna la famosa primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, acaba de ser la protagonista de los mejores memes del día, después de que en sus historias de las redes sociales, compartiera el proceso de adopción de niños en el mencionado Estado, haciéndose viral y también tendencia por este tan emotivo motivo que aún así prestó tiempo para las risas.

Como se sabe, Mariana desde que su esposo, el Gobernador Samuel García, tomó su puesto, ella se ha desempeñado en labores humanitarias para mejorar el Estado, especialmente con niños y jóvenes, por lo que durante la inauguración de un lactario en el Palacio Municipal de Monterrey, Samuel quiso reconocer dicha labor con el mensaje: "Yo le digo que no se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado a que haga sus leyes de primera infancia".

Esto pues, Rodríguez Cantú a través de su cuenta de Instagram compartió varias fotografías y videos de los procesos concluidos para nuevas adopciones en el DIF de Nuevo León, narrando todo lo que se tiene que atravesar, como las audiencias, los protocolos que existen para que se puedan acoger a niños y adolescentes que no tiene un hogar y lo desean, enterneciendo a sus millones de seguidores.

Esto pues, Mariana reveló que actualmente han conseguido que se realicen "12 apadrinamientos. El primero es un niño de 6 meses y luego una bebita de 2 meses. Sus papás nos hicieron llorar mucho. El tercero es un niño de 4 años con diagnóstico de autismo. Y luego cuatro, es una niña de 8 años que anhela una familia. Y luego son dos hermanas adolescentes de 16 y 13 años; luego son otros dos hermanos de 11 y 6 años"

Sin duda alguna este es un hecho muy emotivo y una labor social importante, pero aún así, los memes han sido algo imperdible en las redes sociales de X, anteriormente conocido como Twitter, pues los internautas a través del humor han querido expresar lo mucho que les conmueve esta situación, con mensajes como: "Puro chillar a estas horas con las historias de Mariana Rodríguez" o

"No puedo afirmar si el trabajo de Mariana Rodríguez es totalmente desinteresado o no, pero no se puede negar la visibilidad que le ha dado a la Adopción en el Estado".

En las imágenes y videos compartidos se pueden ver a personajes importantes de la televisión, tales como Bryan Cranston, en su papel como 'Hall' en la serie Malcolm el de en Medio, donde se abraza a 'Louis' llorando, otro de un gatito con ojos llorosos mordiéndose una patita, la imagen del momento en que una pareja carga a una bebé y enseguida una mujer en cama llorando con su celular entre manos y mucho más.

