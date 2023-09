Maribel Guardia da 'cachetada' a Luis Miguel: La actriz de Televisa apoya a Aracely Arámbula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida cantante, Maribel Guardia, en un reciente acercamiento con la prensa no dudo en darle una 'cachetada' con guante blanco al muy polémico cantante, Luis Miguel, debido a que en medio de las fuertes declaraciones de su amiga, la querida actriz y presentadora, Aracely Arámbula, la guapa celebridad de Televisa acaba de mostrar su apoyo a la madre de Miguel y Daniel.

Como se sabe, hace un par de días que Arámbula no tuvo filtros al momento de hablar como nunca antes de la situación con el intérprete de La Incondicional, al cual llamó un "deudor fiscal", declarando que tenía en el completo abandono a los dos hijos que tuvieron juntos, tanto económica como emocionalmente, mencionando que para ellos es muy doloroso y se hacen preguntas al ver a su padre conviviendo con las hijas de su pareja Paloma Cuevas, más que con ellos.

Estas declaraciones despertaron un sin fin de reacciones, entre los que le aplaudieron y le expresaron que era momento de alzar la voz y demostrar la irresponsabilidad del artista, mientras que en otros generó furia, tal como la presentadora de La Mesa Caliente, Myrka Dellanos, la cual salió a defender al cantante, declarando que estaban tergiversando la historia para hacerlo quedar mal, pues en realidad el cantante era un padre que amaba a sus hijos.

Pero no todos piensan igual, pues después de que Maribel se reuniera con Victoria Ruffo y Arámbula para una noche de amigas, ante la prensa declaró que estaba de acuerdo con la actriz de Alborada, pues aunque no dijo si hablaron de Luis Miguel, sí le dio una 'cachetada' con guante blanco, declarando que: "El único que pierde es él porque perderse la infancia de los niños es la etapa más linda de un ser humano, la infancia es la nobleza, la dulzura, la ternura, perderse eso es perdérselo todo".

Ante esto, declaró que la expresentadora de MasterChef México no habla por ego o por orgullo, sino que lo hace desde el amor de madre, para proteger a sus hijos, señalando que: "La entendemos porque como mujer igual y te pueden pasar muchas cosas, te pueden lastimar o te pueden poner el cuerno, digo, no es el caso de Aracely, pero puede suceder y te lastima mucho, pero cuando se meten con tus hijos te pones como una leona", agregando que: "Como mujer no creo que le duela, como madre sí, porque como mujer es mucha mujer".

Con respecto a si creían si lo hacía por el dinero, ella fue contundente al responder: "A Aracely no le hace falta nada económico, es una mujer muy trabajadora, autosuficiente, una fregona de verdad, pero obviamente siento que más allá del dinero lo que hay detrás es el amor, la atención o el desamor", afirmando que: "Esos niños son unas bellezas, 16 y 14 años, ya son unos muchachotes en una edad que ella, pues está muy al tanto de ellos", concluyendo que uno de ellos ya presenta talento musical y ama cantar.

