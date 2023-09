Myrka Dellanos tacha a Aracely Arámbula de mentirosa para defender a Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de toda la semana pasada el nombre de Luis Miguel no dejó de ser tendencia en medios de comunicación y redes sociales debido a las fuertes declaraciones que hizo Aracely Arámbula en su contra. Como se sabe, la llamada 'Chule' explotó ante las cámaras asegurando que 'El Sol' no cumple con sus responsabilidades como padre de los hijos que tienen en común y señaló que el cantante además no muestra interés en convivir con ellos.

Derivado de estas declaraciones, varias personas salieron a defender a 'Luismi' y una de ellas fue su exnovia Myrka Dellanos. La conductora de Telemundo se la ha pasado señalando que los dichos de Aracely son una mentira y la invitó a dejar el enojo que tiene en contra del intérprete. En una reciente edición del programa La Mesa Caliente, la comunicadora metió las manos al fuego por su amigo y señaló que el cantante "ama" a Miguel y Daniel:

En esto te puedo asegurar que Luis Miguel ama a sus hijos, que quiere ver a sus hijos, que siempre ha anhelado tener una familia y compartir con ellos, eso es lo que más siempre ha querido y si se dan cuenta él siempre ha tenido una relación muy estrecha con su hija Michelle".

Dellanos también señaló que los hijos de Arámbula nacieron en Los Ángeles, California, y por ello tienen la nacionalidad americana, por lo cual Luis Miguel ya hubiese sido arrestado si debiera la pensión alimenticia: "Me consta que él quiere pasar el tiempo con sus hijos y muy importante es que él está al día con los pagos de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles y son hijos americanos y si su padre no hubiese pagado la manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país de acuerdo con las leyes de Estados Unidos".

Asimismo, la presentadora se pronunció ante los señalamientos que hizo Aracely hacia el cantante por iniciar un romance con Paloma Cuevas, por lo que ella aclaró que la diseñadora no es la madrina oficial de su hijo mayor del intérprete pues Aracely había mencionado que el famoso sale con su comadre: "La madrina oficial de Miguel es Natalia Echeverría y Miguel Alemán. Yo quiero aclarar eso porque ella está hablando de la comadre novia y realmente Paloma y Enrique y otras parejas estuvieron al frente, pero fue algo realmente figurativos".

De la misma manera, la comunicadora recalcó que Luis Miguel conoce a Cuevas desde la infancia debido a la amistad de los padres de ambos, Luisito Rey y Victoriano Valencia, puntualizando que la cercanía del cantante con Enrique Ponce se dio por la diseñadora: "También es importante esclarecer que Paloma conoce a Luis Miguel; el papá de Paloma y el papá de Luis Miguel eran amigos por mucho tiempo, entonces ellos se conocen incluso desde niños, la amistad (con Enrique) viene de Paloma y Luis Miguel no tiene qué ver con Enrique Ponce".

En este sentido, Dellanos aseguró que la protagonista de La Madrastra y Cuevas no tienen amistad y que deben tener 16 años sin hablarse: "Miguel, el hijo mayor, tiene unos 16 años de edad y ya Aracely y Paloma no se han visto (en este tiempo) o sea que ella no tiene una amistad real con Paloma y no es la comadre oficial tampoco. Aylín Mujica precisó que habría la posibilidad de que entre Luis Miguel y Paloma existiera una atracción desde que él estaba con Aracely y Myrka volvió a defenderlo.

Yo salía con ellos también y te puedo decir, sin lugar a dudas, que Paloma estaba enamoradísima de Enrique Ponce, eran una pareja bella. Al tener una amistad surge algo con el tiempo en dos personas solteras".

