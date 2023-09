¿No la dio permiso? Irina Baeva será 'Aventurera'; Gabriel Soto revela si se lo prohibió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida actriz de novelas, Irina Baeva, recientemente con mucha alegría confirmó que será la nueva Aventurera y tras esto salieron criticas y se comenzó el rumor de que el querido galán de melodramas y famoso boxeador, Gabriel Soto, no estaría feliz y no le daría permiso al no estar de acuerdo con dicha decisión, por lo que acaba de revelar si se lo prohibió.

Como se sabe, el famoso productor de telenovelas, Juan Osorio, es el encargado de llevar la puesta en escena, el cual confesó que ya tenía varios puestos importantes llenos como el papel de 'Elena Tejero', que antes encarnaba la difunta actriz, Carmen Salinas, y para la protagonista eligió a Baeva, quién no ha parado de recibir varias críticas por parte de los fans de dicha obra que señalan que no canta.

Ante este hecho, la famosa actriz de novelas como Vino El Amor, señaló que: "Las críticas llegan con cualquier cosa. Das un paso a la calle y te pusiste esa playera que traes el día de hoy y si a alguien no le gustó, ya te criticó. Las críticas siempre van a estar. Como bien dicen ‘si no quieres que te critiquen, no hagas nada, no digas, no respires", dejando muy en claro que iba a formar parte de la mencionada obra.

Pero como todo, salieron rumores de que a Soto no le gustaría esto, por lo que en una entrevista con el programa Hoy este señaló que estaba feliz por ella, negando que no estuviera de acuerdo, incluso mostró que se siente orgullos que esté en la emblemática obra de México, destacando que por algo le habló Juan siendo tan gran productor y lo haría increíblemente bien, destacando que baila perfecto, que tomó clases de canto, que llevan un concepto bien padre y que: "me siento orgulloso de ella y se que hará un gran proyecto".

Después de este hecho, habló sobre su problema en las cervicales, por los cuales señaló que se dará un descanso, pues "ya llevo 3 años sin parar y creo que ya mi cuerpo me está diciendo ya bájale un par de mesecitos nada más. No es nada gravísimo, pero sí es algo que me tengo que atender", declarando que solamente serían un par de meses los que se tomaría libres para poder atenderse al 100 por ciento.

no es candidato para cirugía, lo logrará con medicamentos y fisioterapia

Fuente: Tribuna del Yaqui