¿Se divorcia? A 3 meses de casarse, Alexis Ayala revela que no habrá luna de miel por esto

Ciudad de México.- Después de haber estado casados por tres meses, el famoso y muy reconocido actor de novelas, Alexis Ayala, acaba de revelar que en vez de salir con su esposa, Cintia Aparicio, va a cancelar la luna de miel con ella, confesando en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy cuál es el importante motivo para esta inesperada decisión entre ambos, ¿acaso se van a divrociar?

Como se sabe, a mediados del mes de junio se hizo del conocimiento público que el famoso actor de novelas como Lo Qué La Vida Me Robó y Aparicio se casaron por lo civil después de casi dos años de relación amorosa, los cuales se mostraron completamente felices y enamorados en las imágenes que compartieron con sus miles de seguidores en las redes sociales, sin embargo, expresaron que aún faltaba su boda por lo religioso.

Y ahora, tras tres meses de este momento, la pareja una vez más se presentaron ante la prensa de Televisa, dejando a todos sorprendidos al revelar que en vez de irse de luna de miel, van a quedarse en la Ciudad de México, revelando los impresionantes motivos por los cuales tomaron la decisión de cancelar sus vacaciones como marido y mujer, ¿a caso a tan solo tres meses se van a separar o hay algo más?

Alexis y Cintia. Internet

Afortunadamente, el motivo no es que estén peleados, si no porque se les presentó la oportunidad de trabajar juntos, así que Aparicio señaló que: "Si, creo que es un gran experimento para nosotros, primero lo que deja y luego creo que es importante para los dos darnos el chance como actores de estar juntos en escena. En esta obra que se llama Las Mujeres son de Venus y los Hombres ni...., estrenamos el día 18 de noviembre, ya la luna de miel vendrá después, ahorita queremos enfocarnos en este trabajo".

Ante este hecho, Ayala halago la puesta en escena y señaló que es: "Una obra de teatro que esta muy padre, que habla de lo que es el entendimiento del hombre hacía la mujer, la mujer hacia el hombre, como de repente peleamos por lucha de poder. El amor no debe doler, duele el ego y no nos ponemos de acuerdo", dejando en claro que para él era algo imperdible y debían de ir a verla con sus parejas.

De igual forma no dudaron en hablar sobre la boda, donde Cintia mencionó que: "Estamos a 40 y tantos días ya la boda es el 3 de noviembre, ya estamos afinando los últimos detalles. A dieta los dos, a cerrar la boca, ejercicio", mientras que el actor expresó que: "Yo la fiesta me la pude haber ahorrado, mi momento es verla entrar del brazo de su padre caminando hacia el altar, hacia mí, yo con eso me podría quedar. Un momento maravilloso evidentemente cuando digamos el sí va a hacer increíble".

Fuente: Tribuna del Yaqui