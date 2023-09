Tras ser acusado de matarla, graban a hijo Yolanda Ciani insultando a mujer: "Pu... habladora"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte de Yolanda Ciani destapó diversas polémicas sobre su vida privada y es que mientras se realizaban sus servicios funerarios, su hija adoptiva Alejandra Muñoz Vergara acusó a su medio hermano Luis Alberto Romero Ciani, hijo biológico de la actriz, de haber provocado su partida. Y aunque él ya salió a defenderse, ahora salieron a la luz unos audios comprometedores donde Luis Alberto no deja de insultar a Alejandra.

Como se sabe, la hija adoptiva de la reconocida intérprete de Televisa denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a su hermano por presunta violencia física que pudo provocarle la muerte a la artista. Después él decidió contrademandarla por los señalamientos de feminicidio que hizo en su contra y la acusó públicamente de "saquear las cuentas bancarias" de la famosa nacida en Chihuahua.

Durante la tarde de este viernes 22 de septiembre el programa Ventaneando difundió un audio en el que presuntamente Romero Ciani arremete contra Muñoz Vergara. Sin darse a conocer el contexto de la situación, en el audio se escucha la supuesta voz de Luis Alberto externando su enojo contra Alejandra: "Solamente para callarte el hocico a ti, que eres una pu... habladora de put... mierd..., como acostumbras", se escucha decir.

Hijo de Yolanda Ciani negó maltratos hacia la actriz

Después Luis Alberto se refiere a una persona del sexo masculino, pero de igual manera continúa arremetiendo en contra de Alejandra: "Y mentarle la madr... al put... esquelético drogadicto ese, eres una pinc... sirvienta, porque la jefa, la patrona y la v... según tú, eres tú, que todas las sirvientas son tus amigas", dice la primera parte del mensaje aparentemente emitido por el vástago de la actriz de las novelas Ángela, Barrera de Amor, Alborada, Mañana es para siempre y Corazón Indomable.

Cabe resaltar que la producción de la televisora del Ajusco no dio un solo detalle del altercado que habrían tenido el hijo de Yolanda y su hermana adoptiva: "Aquí no hay nada, y no me interesa, ni bajes ni nada, eso es para callar hocicos, ching... tu madr... por hocicona cabr..., y si Lalo dijo y si tú le dijiste, pues ching... tu mad... tres veces. Para que te des cuenta la clase de poder que tienes aquí, todas las sirvientas te ..., te pisotean el ..., ching... tu madr...", finaliza el audio emitido.

Finalmente, en el programa liderado por Pati Chapoy también se mencionó que a pesar de que Luis Alberto ha negado todos los señalamientos en su contra, trascendió que el sujeto ya se amparó el pasado 5 de septiembre para impedir cualquier orden de aprehensión en su contra.

Fuente: Tribuna