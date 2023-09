Adiós TV Azteca: Así fue la eliminación de Gamaliel Sánchez en 'La Isla Desafío en Turquía'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía cerró su cuarto ciclo de competencia, el cual se tornó tenso debido a una serie de discusiones entre los equipos, quienes tuvieron que enfrentarse para tratar de evitar caer en la eliminación y por primera vez el equipo morado perdió a uno de sus miembros, lo cual representó un duro golpe para ellos que venían de una excelente racha.

Para tratar de salvarse, las tres alineaciones pelearon los preciados brazaletes de inmunidad en una divertida prueba, misma en la que un representante de cada color se colocó en la arena y debían evitar ser impactados por las pelotas que lazaban sus rivales y el último en caer obtenía la victoria, así que de manera sorpresiva el equipo naranja de los Intensos ganó, siendo la primera vez que evitan el riesgo.

Rebeldes y Desconocidos ya se encontraban comprometidos a exponer a sus integrantes, pero para determinar quién enviaría uno y quién dos a la eliminación, ambas escuadras pelearon en el juego por el honor, donde tenían que atravesar un largo circuito arriba de pesados cubos sin caer a la arena y llevarlos hasta la meta, siendo los verdes los ganadores.

Así se realizó la prueba del honor | Crédito TV Azteca

En el juicio se contaron los votos y los elegidos fueron Gamaliel Sánchez junto a Big Fede, por el lado de los morados y Gala Montes en representación de los verdes, quienes tenían dar muestra de su fuerza y resistencia al pararse sobre una estrecha estructura para jalar una polea con costales de arena, así que el primero en soltarse perdía.

Gamaliel Sánchez en la prueba de eliminación | Crédito TV Azteca

Gamaliel Sánchez no tomó una buena postura desde un inicio, así que comenzó a tener problemas con su estabilidad hasta que terminó convirtiéndose en el nuevo eliminado, así que tuvo que despedirse de las místicas tierras turcas y abandonar su sueño dentro del reality show: Me voy un poco triste, porque fue una prueba que se me dificultó, pero con la frente en alto por la oportunidad de liderar un maravilloso equipo durante un mes lleno de victorias, dijo en su despedida.

Ahora, el equipo de los Desconocidos deberá reconfigurarse ya que después de ganar prácticamente todo, han caído en un gran bache del que les urge salir, pues de lo contrario seguirán perdiendo integrantes mientras sus rivales se fortalecen, dado que ya tomaron confianza y han demostrado estar dispuestos a todo con tal de eliminarlos para que no lleguen a la prefusión.

