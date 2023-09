Comparta este artículo

Nashville, Estados Unidos.- La mañana de este sábado, 23 de septiembre, el mundo de los programas de telerrealidad y del deporte se estremeció fuertemente después de que trascendiera la noticia de la inesperada muerte de Nick Kerdiles, quien hace un par de años fue novio de Savannah Chrisley, la estrella del reality show Chrisley Knows Best o Chrisley Sabe Más, para Latinoamérica, spin off de Growing Up Chrisley.

De acuerdo con información del medio estadounidense, TMZ, la noticia fue confirmada por el Departamento de Policía de Nashville, quienes revelaron que el exjugador de hockey profesional, Nick, sufrió un terrible accidente alrededor de las 3:30 de la madrugada, momento en el que se impactó contra un BMW, de lado en el que se encontraba el conductor. El siniestro ocurrió en un área residencial de la mencionada ciudad.

El deportista fue trasladado inmediata a un hospital, donde para la mañana de este sábado perdió la vida. Un hecho que fue retomado por el medio Page Six es que Nick habría tomado una fotografía montado en su motocicleta, unas horas antes del accidente. La imagen fue subtitulada por la oración: "Jinete Nocturno" y fue compartida a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, lo que fue considerado como algo triste para sus fans.

Fallece Nick Kerdiles, novio de Savannah Chrisley

Créditos: Instagram @nickerdiles

Como se mencionó al comienzo de esta nota, Nick y Chrisley comenzaron a ser pareja desde el año 2018, pero para finales del 2020 optaron por separarse. De acuerdo con algunos informes, pese a que ambos ya no eran pareja, siempre se llevaron muy bien y era usual que hablaran bien el uno del otro. Incluso se dice que Savannah sufrió bastante por la separación, hecho que hizo saber a través de sus redes sociales.

"Oh, cómo desearía que esta sonrisa estuviera en mi rostro y que esa risa contagiosa estuviera saliendo de mi cuerpo en este momento… pero lamentablemente no es así. Nick y yo hemos decidido dejarlo todo"

Según se sabe, la pareja intentó comprometerse en el año 2018, precisamente, cuando ambos comenzaron a salir, pero al final decidieron posponer su matrimonio, porque consideraron que las cosas estaban avanzando sumamente rápido, motivo por el que decidieron poner pausa a todo. Lamentablemente jamás pudieron llegar juntos al altar, aunque es bien sabido que Nick consideraba a Chrisley como "la mayor bendición" de su vida.

Cabe señalar que la muerte de Nick se registra a 1 año de un intento de suicidio del exdeportista, quien supuestamente, habría intentado terminar con su vida, después de combinar algunos medicamentos contra el Covid-19 y el alcohol. Según se sabe, la propia Chrisley y unos amigos del famoso lo encontraron apuntando su cabeza con una pistola, por lo que lograron detenerlo antes de terminar con su vida.

Fuentes: Tribuna