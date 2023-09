Luz Blanchet confiesa qué la enamoró de Lorenzo Lazo, viudo de Edith González

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora del programa Hoy, Luz Blanchet, decidió contar más detalles del romance que mantiene con Lorenzo Lazo y confesó qué fue lo que la enamoró de él. Como se sabe, fue durante el pasado mes de julio que la pareja decidió anunciar su noviazgo, a poco más de cuatro años del fallecimiento de la reconocida actriz Edith González, quien fuera esposa del economista.

La excolaboradora de TV Azteca siempre ha sido muy hermética con su vida privada; se sabe que en el año 2010 se divorció de Pedro Eguía, con quien tuvo a sus trillizos y estuvo casada por 14 años. Tras anunciar desde hace dos meses que había dejado la soltería, la presentadora de Televisa compartió que en realidad no quería contar su idilio y reveló el verdadero motivo por el que se vio obligada a confirmar su romance.

A las afueras de la empres a de San Ángel, Blanchet compartió primero la felicidad que siente al estar con el viudo de Edith González: "Muy contenta, la verdad… sí es esta parte que no sabes lo feliz que te hace y lo plena que te hace sentir hasta que la vuelves a tener de estar manera, o sea, como en una plenitud muy diferente". Posteriormente, Luz detalló que ya ha convivido con la hija del economista mexicano.

Asimismo, confesó que fue una situación en específico lo que los obligó a tomar la decisión de confirmar públicamente que habían iniciado un noviazgo: "Nos encontramos a alguien muy famoso y muy conocido el día que me presenta a su hija... entonces llegó y me dice 'Luz, solo para que sepas, allá está tal persona'. Ya habíamos medio platicado el rollo cómo de '¿qué hacemos?', y fue su hija quien nos dijo '¿quieren ser ustedes quien lo platique la primera vez antes de que sea un paparazzo?', y dijimos 'sí, está padre que sea de esa manera'", relató la famosa.

Eso sí, Blanchet no quiso detallar a qué persona del mundo del espectáculo se toparon en esa comida: "Lo pensábamos dejar para después, te lo juro, pero ya cuando vimos a esta personita, dijimos ‘creo que tiene que ser ya’, y en ese momento bajamos al coche y sí, hicimos la llamada (…) fue así como detonó todo, porque nos hubiéramos esperado un poco más", comentó la exconductora de los programas Cada mañana, Con sello de mujer y Poker de reinas.

Finalmente, Luz Blanchet alabó las cualidades de Lorenzo, y aseguró que es el hombre perfecto para ella, sobre todo por la forma en que comenzó su trato con él y surgió su relación sentimental: "A veces llegaba yo a salir... te juro que parecía yo entrevistadora, o sea tienes que sacar la plática, pero como con tirabuzón y si no platicas de ellos como que les da flojera seguir platicando. La verdad es que las cosas pasan por algo, entonces me gusta su energía, me gusta su forma de pensar, me gusta que es un hombre de compromisos".

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet iniciaron una relación

Fuente: Tribuna