"No le importa el pasado": Jeni de la Vega no teme a casarse con Elezar Gómez

Ciudad de México.- Después de tres meses de noviazgo, Jeni de la Vega se comprometió con Eleazar Gómez y como era de esperarse se generó todo un escándalo por el turbio pasado del actor, así que le han enviado cientos de advertencias a la exintegrante de Enamorándonos para que reconsidere antes de tomar esta importante decisión.

Fue hace unos días cuando la pareja sorprendió a la farándula, pues a través de una entrevista exclusiva con Enrique de la Rosa, la rubia presumió su anillo de compromiso y la forma en que la sorprendió el protagonista de Atrévete a Soñar, quien la llevó a base de engaños a una cena en la que rodeada de sus mejores amigos le hizo la petición.

Aunque todavía no tiene una fecha para la boda, la conductora indicó que sería en 2024 y desea que sea en un salón de la CDMX con la intención de acudan la mayoría de sus seres queridos y se dijo sumamente emocionada por dar este importante paso en su vida, aunque algunos mantienen sus dudas de que esto prospere.

En este sentido, los conductores de Chisme No Like la contactaron para preguntarle si no teme a que en algún punto Eleazar se muestre violento con ella, pues en su momento agredió a Danna Paola y Teffi Valenzuela, quien incluso lo metió a la cárcel por las lesiones que le provocó, pero De la Vega cree firmemente que su historia no tiene que ser la misma.

Eleazar Gómez le entregó el anillo de compromiso a Jeni de la Vega | Especial

Lo que yo he vivido con él es completamente diferente a lo que han dicho anteriormente. Yo estoy muy tranquila, porque soy una mujer que tiene bien claro sus límites y si en algún momento llegó a ver que Eleazar se pone violento voy a poner un alto y no es algo que me tiene con miedo, no soy una mujer sumisa", aseveró la también influencer.

Jeni tiene claro que siempre van a existir críticas hacia su romance, no sólo por el hecho de ser figuras públicas, también porque lo que vivió Gómez con sus exparejas que trascendió y difícilmente va a poder deshacerse: "Es un pasado que lo va a perseguir siempre y lo está pagando, porque es algo que no se va a poder quitar y son consecuencia de los actos que en su momento hizo".

Sin importar los comentarios malintencionados, Jeni de la Vega está dispuesta a darle el 'sí, acepto' en el altar, pues asegura que con ella ha sido todo un caballero y desea compartir su vida con él, por lo que han arrancado con los preparativos de su evento al que se espera asistan muchas luminarias del medio y posiblemente vendan la exclusiva.

Fuente: Tribuna