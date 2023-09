Ciudad de México.- Corría el año 2010, cuando Sebastián Rulli y Angelique Boyer coprotagonizaron el melodrama Teresa, mismo que, pese a no estar en el horario estelar de El Canal de las Estrellas, logró convertirse en una de las telenovelas preferidas del público, esto es gracias a la gran actuación de los histriones anteriormente mencionados, quienes eran poseedores de una excelente química, tal es el grado que las especulaciones de un presunto romance no tardaron en llegar, esto a pesar de que el argentino estaba casado con Cecilia Galliano y la histrionista de origen francés tenía una relación con José Alberto 'El Güero' Castro, quien era precisamente productor de la mencionada novela.

Por su parte, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se encargaron de negar todos los rumores sobre su relación y aseguraron que únicamente eran gran des amigos. El tiempo pasó y ambos terminaron sus respectivas relaciones amorosas. Dado al gran éxito que tuvo Teresa, Televisa no dudó en volverlos a incluir en otro melodrama, ésta vez se trataría del remake de Bodas de Odio, es decir en Lo que la vida me robó. Aquí los histriones volvieron a hacer un gran trabajo, pero los rumores de un romance continuaron presentes.

Meses después, ambos aparecieron en una obra de teatro, lo que fortaleció mucho más su unión, puesto ambos tenían que permanecer una gran cantidad de tiempo juntos. Tiempo después, Angelique perdió a su madre y Sebastián se convirtió en un gran apoyo para ella. De acuerdo con declaraciones de Boyer en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, ella se percató de que estaba enamorada de Rulli, una ocasión que se fue de viaje a Francia, momento en el que se percató de cuánto lo extrañaba.

Finalmente, los famosos se hicieron pareja, cosa que anunciaron a través de sus redes sociales, después de que se percataron de que un grupo de paparazzis se encontraban esperándolos para tomar alguna fotografía comprometedora de ellos. Este momento tiene exactamente 9 años de haber ocurrido, ya que, la mañana de este sábado, 23 de septiembre, Sebastián Rulli le envió tremendo mensaje a Angelique con motivo a su noveno aniversario. Resulta ser que el famoso compartió un tierno video en el que aparecen varias vivencias de ellos a lo largo de este tiempo.

"Mi Cielo, hoy celebramos 9 años unidos por este amor. Nuestra historia ha sido una montaña rusa de emociones, aventuras y aprendizajes, y cada día me hace más feliz saber que te tengo a mi lado."

Créditos: Instagram @sebastianrulli

Sebastián continuó su mensaje recordando lo feliz que ha sido a lado de la actriz de Vencer el pasado y Tres veces Ana, a quien le agradeció porque gracias a ella ha logrado convertirse en "la mejor versión de" sí mismo. Por otro lado, Sebastián relató que él se siente sumamente unido a ella y considera que pueden llegar a cumplir muchos más años juntos, tiempo que, espera, esté lleno de felicidad y más vivencias hermosas, tal y como han logrado mantenerse en todo este tiempo.

"Tu amor ha sido mi mayor fuente de apoyo y motivación. Gracias a ti, he crecido y me he convertido en una versión mejor de mí mismo. Tu presencia en mi vida ha transformado mi mundo, llenándolo de alegría, felicidad y amor inmenso. Hoy celebro, agradezco y brindo por estos nueve años, pero también por los infinitos años de felicidad que aún nos esperan. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Feliz Aniversario… Mi Amor."