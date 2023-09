Tras exhibirse romance con Beltrán Leyva, Galilea Montijo sería vetada de Televisa por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que en un reciente libro exhibieran el supuesto romance entre el reconocido narcotraficante, Arturo Beltrán Leyva, y la famosa actriz y muy polémica presentadora de TV, Galilea Montijo, ha comenzado a correrse el impactante rumor de que que los altos mandos tomarían la decisión de vetarla de Televisa por una temporada indefinida, por el poderoso motivo de que no querrían más escándalos.

Como se sabe, la reconocida periodista, Anabel Hernández, hace poco publicó el libro Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno, en el cual mencionó de nueva cuenta a Montijo, declarando que la presentadora originaria de Guadalajara habría tenido un noviazgo con el capo mejor conocido como 'El Barbas', incluso mencionó que una exnovia de este, a la cual solo puso como Celeste, confirmó que ha inicios de los 2000's comenzaron la relación y agregó que mensualmente le deba una cantidad de 200 mil dólares.

Ante este hecho, la jalisciense se pronunció en su cuenta de Instagram habría respondido a este hecho, declarando que: "Después de luchar contra mis límites al hacer ejercicio (y solo quienes lo hacen saben a lo que me refiero)… me detengo a pensar: He trabajado durante 30 años sin parar en el medio artístico … y desde los 11 años para ayudar a mi mamá… por lo tanto, nadie puede platicarme lo que es lucha constante".

Agregando que una reflexión importante en su vida: "Sigo sin entender lo que pesa tener éxito, a lo que tú quieras llamarle éxito en la vida. Porque para mi el éxito es ¡NO DEBERLE NADA A NADIE, DORMIR EN PAZ, NO HACERLE DAÑO A NADIE, MIRAR A QUIEN SEA CON LA FRENTE EN ALTO Y ESTAR RODEADA DE LA GENTE QUE AMO!", y aunque no hizo menciones directas, se cree que la presentadora de Netas Divinas lo haría en respuesta a Anabel.

Pero, pese a que ella sigue negando las acusaciones, parece ser que los ejecutivos de la empresa San Ángel no quieren solo basarse en sus explicaciones a medias, pues según recientes especulaciones, este equipo decidiría que los escándalos de la expresentadora de La Casa de los Famosos México ya alcanzaron el límite, por lo que la sacarían de sus programas, tales como Hoy, Netas Divinas y la mantendrían fuera de circulación y lejos de sus cámaras por una temporada.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea Montijo o los altos mandos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no se han pronunciado respecto a si es cierto que van a congelarla y sacarla del aire por tiempo indefinido, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir anteriormente.

Beltrán Leyva y Montijo. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui