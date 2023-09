Tras recibir el desprecio de los mexicanos, Yahritza y Su Esencia prueban tacos de canasta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yahritza y Su Esencia se convirtieron en centro de polémica tras sus declaraciones acerca del rechazo a la comida mexicana, por lo que en tierra azteca les han llovido críticas y sus últimas presentaciones han sido sumamente caóticas, pues entre abucheos y gritos les han pedido que dejen los escenarios.

A pesar de que ofrecieron disculpas públicas, mucha gente no logra perdonarlos y tanto en el Festival Arre como en su aparición en el Zócalo de la CDMX, donde interpretaron Frágil, la mayoría de asistentes los corrían y no duraron más de cinco minutos arriba de la tarima, por lo que al parecer quieren redimirse al demostrar que aunque no les gusta mucho el picante, sí consumen platillos mexicanos.

Yahritza junto a sus hermanos Armando y Jairo Martínez, otorgaron una entrevista a Doble G para su canal de YouTube, donde compartieron que ya probaron los tacos de canasta y para su sorpresa les encantaron, en especial los de chicharrón, por lo que los calificaron muy bien y creen que ahora es uno de sus platillos favoritos.

Hasta en la salida del hotel, ahí donde nos hospedamos, también comimos tacos de canasta (...) Estábamos sorprendidos porque nos gustaron los tacos de canasta y pues ¿son de chicharrón, no?... De chicharrón, son de diferentes cosas", declaró la vocalista.

Por su parte, Mando agregó que fueron a un restaurante mexicano y descubrieron que los sabores y la sazón de la comida mexicana son deliciosos, pues destacaron que en su pasada visita a México, justo cuando se viralizaron sus polémicos comentarios únicamente habían comprado alimentos por aplicación y no tuvieron tiempo de probar la variedad de sabores.

Mánager de Yahritza y Su Esencia salta en su defensa

La representante de los músicos saltó en su defensa hace unos días, pues a través de sus redes sociales colgó un video en el que mostró que le parece absurdo que los mexicanos se enganchen con un tema como la gastronomía cuando existen problemas mucho más graves que tratar, así que le parece una ensaña contra los jóvenes.

No obstante, más allá de arreglar la polémica, la mánager la creció al minimizar la importancia de la gastronomía y al querer que los comprendieran sin antes hacer lo propio, así que hasta ahora los hermanos Martínez siguen pagando las consecuencias de sus desafortunados comentarios y quizás tendrán que esperar un tiempo para que la gente olvide esta situación.

