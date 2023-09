Comparta este artículo

Nuevo México, Estados Unidos.- Si hablamos de legendarias agrupaciones, sin duda alguna la originaria de Liverpool, Inglaterra, The Beatles sería de las más trascendentes, tanto que no es de extrañarse que cada que uno de sus dos únicos miembros que quedan con vida s presentan en eventos en vivo, los recintos se abarrotan on el fin de poder cantar al unísono tanto los temas que los volver grandes e incluso, algunos de los que lanzaron en su faceta como solista. No obstante, esta vez no se trata de algún evento de este tipo el que ha mantenido a Ringo Starr en tendencia, sino que en realidad el famoso experimentó una fuerte caída que preocupó a sus fans.

De acuerdo con lo expuesto por medios de comunicación internacionales, el baterista de 83 años de edad se presentó en Albuquerque, Nuevo México el pasado 20 de septiembre del presente año. El artista estuvo acompañado de su agrupación denominada His All-Starr Band con quienes planeó más de dos horas de concierto. Sin embargo, también el evento se vio opacado debido a que Ringo sufrió una aparatosa caída que de inmediato causó preocupación.

Foto: Instagram

Si bien la caída que sufrió el famoso sucedió hace unos días, recientemente se ha hecho viral el momento exacto en el que el cantante se encontraba subiendo los escalones con el objetivo de llegar al escenario; no obstante terminó por tropezar y con ello salió disparado al grado de caer de manera abrupta lesionándose en las rodillas. Si fuera poco la agrupación no pudo reaccionar a modo de sostenerlo pues cada uno de los músicos estaba interpretando el tema de apertura del concierto recientemente señalado.

El clip de apenas 36 segundos de duración, muestra cómo Ringo Starr consiguió ponerse en pie rápidamente y con ello continuar con la velada a pesar de que se dijo, el golpe que habría sufrido fue tan fuerte que le pudo haber causado diversos espasmos de dolor. De acuerdo con los asistentes, una vez que el famoso terminó el tema que estaba apunto de interpretar cuando sucedió la caída, salió del escenario con el objetivo de recibir atención médica y con ello se temió que el evento fuera cancelado; no obstante regresó para continuar como si nada hubiera sucedido.

Me caí solo para decir esto: denle una oportunidad a la paz", dijo a los presentes.

Hasta este momento y luego de la viralización de la fuerte caída, se espera que el equipo de Ringo Starr o incluso el mismo músico, revelen detalles sobre el accidente pues se desconoce cuál es su estado de salud actual especialmente cuando se especuló que había terminado con varios moretones pero este diagnóstico únicamente corresponde a un rumor pues tampoco ha sido desmentido o confirmado por las personas cercanas al británico. El concierto se informó que este continuó de manera exitosa e incluso no fue motivo para que el histrión volviera a salir del escenario a modo de recibir atención médica.

Hace varios meses, Ringo Starr también se volvió tendencia debido a que tuvo que cancelar una gira con motivo de haber dado positivo a Covid- 19. Si bien el veterano salió airoso de esta enfermedad, ahora se ha especulado que los conciertos que ofrezca en adelante deberán ser más cuidadosos con el objetivo de evitar afectar su actual estado de salud. Por su parte, su excompañero en The Beatles, Paul McCartney, no se ha pronunciado por la caída de estar debido a que él también compositor se encuentra preparando detalles para su gira Got Back Tour, misma que la otra edad de vuelta al territorio mexicano.

Foto: Instagram

Fuente: Tribuna