"Yo soy la que queda mal": Wendy Guevara explota contra las decisiones de su agencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, la participación de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México la convirtió en todo un fenómeno que trascendió más allá de las redes sociales y por ello sus representantes decidieron exprimir la popularidad que alcanzó consiguiéndole un sinfín de proyectos que la están beneficiando, pero que también la están sobrexplotando.

A penas terminó de grabar con Televisa y más cámaras la seguían a todas partes para su propio reality show, además de que tiene ocupado todo lo que resta del año con presentaciones por toda la República Mexicana y Estados Unidos, por lo que prácticamente no ha tenido tiempo de descansar, mucho menos de convivir con su familia.

Esta situación ya está cansando a la influencer, pues a través de sus redes sociales explotó contra su agencia y les echó en cara que tomaron malas decisiones a la hora de organizar su agenda, pues además de que la están agotando no contemplaron que también ocupa espacio para su arreglo personal y cree que de seguir así va terminar como una loca y descuidada arriba del escenario.

No me dejaron ningún día libre para hacerme el cabello, para mi depilación láser y trabajo hasta entre semana y la que queda mal soy, porque me veo toda fea y descuidada. No sé por qué me llenaron la agenda así y es demasiado", reprochó la rubia.

La estrella de Internet agradece que tenga trabajo, pero le parece un acto inconsciente de parte de su equipo, pues además de que no ha descansado no ha podido hacerse sus tratamientos para lucir radiante, así que como le gusta entregar lo mejor a su público se encuentra muy molesta ya que no es la forma en que le gusta presentarse y sabe que todo lleva una preparación.

Wendy Guevara se molesta con su equipo de trabajo | Especial

Necesito hacerme mi cabello y todo, no sé qué estaban pensando cuando yo estaba en la casa al ponerme fechas hasta entre semana. Yo hasta dije quiero descansar un mes y estar tranquila, pero les valió v…ga", comentó molesta la leonesa.

La mayoría de los fanáticos de la ganadora de La Casa de los Famosos México la apoyaron en su reclamo, pues saben que la han traído de un lado a otro, aunque otros la acusaron de tener aires de 'Diva', pues creen que tras su triunfo en el programa de Televisa se siente inalcanzable y que por ello también estaría teniendo problemas con otras celebridades como Libertad Palomo y Gustavo Adolfo Infante.

Fuente: Tribuna