Alejandro Fernández presume sus lujosas prendas y lo tunden: "Parece chavorruco"

Ciudad de México.- Alejandro Fernández se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano gracias a su ponte voz y talento inigualable que heredó de su padre, pero en los últimos años su aspecto físico, así como su forma de vestir lo ha convertido en blanco de críticas y su reciente publicación en Instagram dio mucho de qué hablar entre los internautas que lo acusan de ser un "chavorruco".

Al ser un intérprete de música ranchera, el menor de los 'Potrillos' suele aparecer arriba del escenario enfundado en elegantes trajes de charro con botas y a veces hasta sobrero, pero evidentemente en su vida cotidiana no es así y en redes sociales comparte con sus seguidores algunas fotografías presumiendo sus lujosos atuendos que a pesar de que valen una fortuna no han sido del agrado de muchos.

Cabe mencionar que Alejandro ha mostrado ser una apasionado de la moda ya que constantemente se sube a nuevos estilos y desde hace algunos años, también incorporó a sus vestuarios ajustados pantalones de piel, se ha dejado el cabello largo y a sus 52 años ha decidido dejarse las canas, algo que también le han cuestionado ya que para muchos es signo de que se ha descuidado.

¿Alejandro Fernández es un chavorruco?

El intérprete de Mátalas se ha dedicado a comprobar el dicho que de la moda hay que tomar lo que mejor acomoda, así que sin importarle lo que puedan opinar se ha dejado ver portando estilos joviales, aunque esto le ha costado señalamientos de ser un "chavorruco", pues por ejemplo en su última postal se aprecia con un conjunto de vinpiel en color café, unas botas estilo combate de la marca Prada, un bolso de Louis Vuitton y muchos accesorios.

Este es el estilo que criticaron de Alejandro Fernández | Instagram

Los internautas no dejaron pasar desapercibido su 'look' y lo llenaron de comentarios negativos, destacando que quizás no son las prendas adecuadas para alguien de su edad, que no le favorece, aunque también hubo quiénes lo defendieron argumentando que puede darse el lujo de vestirse como quiera y que los años le han asentado muy bien.

"Me encantas como cantante, pero no tu look", "Mucha marca pero cero elegancia", "Chavorruco", "Esa moda no le queda", "No le queda nada de ranchero", "Ese look es de quinceañero", "Eso pasa cuando ya no saben en qué gastar", "Alguien que lo asesore en moda", "Don Vicente jamás se hubiera vestido así", fueron algunos de los comentarios que le dejaron, pero hasta ahora el cantante no ha reaccionado a las críticas.

