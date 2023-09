Apio Quijano no quiere traicionar a Sergio Mayer y se niega a cantar con GB5

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se convirtió en todo un éxito y quiénes pasaron por sus filas lograron crear grandes amistades, tal es el caso de los miembros del 'Team Infierno', quienes a pesar de que el reality terminó hace más de un mes siguen en contacto, además de que se mantienen firmes en su pacto de lealtad, así lo demostró Apio Quijano.

Fue en una reciente transmisión en vivo, donde el integrante de Kabah platicó con Sergio Mayer y le comentó que decidió no compartir escenario con GB5 en la gira de los 90’s Pop Tour como una acto de solidaridad, lo cual le agradeció ya que le dolió que sus compañeros lo dejaran fuera del proyecto, aunque esto provocó críticas hacia el intérprete de La Calle de las Sirenas, pues lo acusaron de poco profesional.

Qué lástima que no vamos a poder compartir escenario en los 90s... comenzó diciendo el llamado Tata. 'Yo te voy a decir algo, para que estés tranquilo. Yo no me voy a subir en las canciones de GB5'", interrumpió Quijano.