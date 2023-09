Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las expectativas que muchas personas tienen al iniciar el 2023, es que el amor toque a sus puertas, en muchas ocasiones esto puede llegar a tardar más de lo esperado o directamente no ocurrir como se tenía previsto. Regularmente, la gente considera que, después del mes de septiembre, las posibilidades de encontrar a alguien interesante disminuyen, pero no toman en cuenta que aún faltan 3 meses para el cierre del año y muchas cosas pueden cambiar.

En caso de que aún tengas la esperanza de conocer a alguien que termine por flechar tu corazón, entonces presta atención a las siguientes líneas, porque a continuación averiguarás qué tiene deparado el destino para algunos signos zodiacales quienes, según los astros, aún tienen una oportunidad de dejarse llevar por cupido y de conocer a aquella persona que realmente les atrae, así que, no dejes de tomar nota.

Piscis

Este signo es conocido por ser soñador, pero también tiene un gran defecto y es que se aterra cada vez que escucha la palabra "compromiso", por lo que es posible que ya haya conocido a alguien especial, pero tema acercarse de más para evitar comprometerse realmente con lar relación, pero tranquilo; es posible que muy pronto (sino es que ya) llegue alguien que te haga notar que vale la pena dar el paso. Esta persona podría tratarte tal y como te mereces.

Libra

Este año fue bastante duro para ti y es posible que hayas conocido a alguien que te hizo creer que podías volver a enamorarte, pero las cosas no salieron tal y como se esperaba, de hecho esta persona te hizo reafirmar que lo mejor es estar solo. Pero tranquilo, recuerda que eres un ser que necesita ser amado y cuidado. Por esto mismo no debes dejar de prestar atención a tu entorno, quizás esa persona llena de 'green flags' está más cerca de lo que crees.

Aries

Todo parece indicar que el universo hizo caso de todas tus peticiones, porque muy pronto llegará alguien a tu vida que te amará con la intensidad que has estado deseando desde hace tiempo, pero no solo será un gran amante, sino que también se tratará de un gran compañero que esté dispuesto a conocer tu alma y a disfrutar de este viaje llamado vida. Así que, hagas lo que hagas, no lo dejes ir.

Capricornio

En el pasado te has llevado chascos magistrales; te has enamorado, pero te han descartado rápidamente, también han llegado personas que te prometieron bajarte el cielo y la tierra y lo único que hicieron fue darte un bajón emocional, pero tranquilo. Es posible que alguien haya estado acechándote desde hace algún tiempo, pero estás tan aferrado al pasado que evitas abrirte con esta persona. Ten cuidado, porque estarías perdiéndote la oportunidad de ser feliz.

Fuentes: Tribuna